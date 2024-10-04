

Новый опрос Edison Research: «Мечта» – 33%, «Единство» – 19%, «За перемены» – 13%

04.10.2024 22:29





Компания Edison Research провела очередной опрос ощественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула», согласно которому правящая партия «Грузинская мечта» набирает 33%, а проевропейские оппозиционные партии, которые могут преодолеть избирательный барьер, – 55%.



Если бы сегодня состоялись парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали? (был использован метод аллокации – в т. ч. распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа их ответов на дополнительные вопросы).



«Грузинская мечта» – 33%;

«Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») – 19%;

«Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» – 13%;

«Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 12%;

«Гахария – За Грузию» – 11%;

«Гирчи» (Яго Хвичия) – 4%;

Лейбористская партия – 4%;

«Альянс патриотов» / «Альт-инфо» – 3%;

«Мы» (Давид Кацарава) – 1%;

Другие партии – 1%.

Кроме того, 63% считают, что страна движется в неправильном направлении, 37% – в правильном.



Опрос проводился методом прямого интервьюирования с 17 по 29 сентября. В масштабах всей страны (кроме оккупированных территорий) было опрошено 1200 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатов составляет плюс-минус 2,8%





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