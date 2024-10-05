

Главному тренеру сборной Грузии и еще 24 гражданам присвоено звание почетного тбилисца

05.10.2024 21:24





Во Дворце государственных церемоний прошла церемония награждения почетных граждан Тбилиси.



Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.



Как сообщается, мэр Тбилиси Каха Каладзе присвоил звание почетного тбилисца 25 гражданам.



Каха Каладзе поздравил собравшихся гостей с праздником города Тбилиси – «Тбилисоба».



Столичный мэр поблагодарил всех людей, которые каждый день вносят свой вклад в развитие города.



В этом году к почетным гражданам Тбилиси присоединились:

Зураб Кахабришвили – доктор медицинских наук, профессор и спортсмен;

Мераб Киладзе – хирург;

Георгий Чумбуридзе – хирург, травматолог-ортопед;

Дмитрий Безарашвили – аллерголог, доктор медицинских наук, профессор;

Гизо Габескирия – режиссёр;

Гванджи Мания – географ, учёный, журналист;

Бидзина Сонгулашвили – инженер, работник метрополитена;

Натела Васадзе – доктор педагогических наук, профессор;

Гела Парчукидзе – музыкант, дирижер, педагог;

Нели Саладзе – тренер, спортсменка;

Мзия Апридонидзе – музыкант, художница;

Гурам Батиашвили – драматург, переводчик, писатель, публицист;

Каха Хоридзе – архитектор, актер;

Гоги Маргвелашвили – директор, профессор;

Тамаз Годердзишвили – драматург, переводчик, писатель, сценарист;

Нелли Кобиашвили – журналист, писатель;

Гиви Сихарулидзе – актер, писатель, танцор, спортсмен;

Вахтанг Цухишвили – архитектор;

Зураб Кипшидзе – актер;

Гурам Каландадзе – геолог;

Нелли Берая – художница, журналист;

Тенгиз Гачечиладзе – педагог, журналист;

Теймураз Лежава – доктор биологических наук, профессор;

Олеся Тавадзе – художник;

Вилли Саньоль – футболист, тренер сборной Грузии.



Каха Каладзе вручил им вместе с удостоверением звания почетного гражданина Тбилиси и символические ключи от столицы.





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