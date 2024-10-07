

НПО осуждают использование «Мечтой» неэтичных предвыборных баннеров в политических целях

07.10.2024 12:36





НПО Transparency International-Georgia и «Европейская орбита Грузии» осуждают использование неэтичных предвыборных баннеров в политических целях. Они «крайне критически» относятся к тому, что «Грузинская мечта» обязывает оппозиционные телеканалы транслировать предвыборную программу, в которой «трагедия украинского народа спекулятивно используется для предвыборные цели».



Неправительственные организации призывают «Грузинскую мечту» воздержаться от манипулирования трагедией украинского народа в политических и избирательных целях, а также от использования рекламы унижающего достоинство, неэтичного содержания.



«Несмотря на то, что размещение предвыборных баннеров одинакового содержания по всей Грузии было осуждено Министерством иностранных дел Украины, а посол Европейского союза в Грузии подвергся резкой критике, «Грузинская мечта» активизировала кампанию и потребовала от телекомпаний транслировать видео.



Критически настроенные телеканалы – Formula TV, Mtavari Arkhi, TV Pirveli – отказываются его запускать, проправительственные телеканалы – Imedi TV, POSTV и Rustavi 2 — уже показали его. Видео было выпущено в эфир «Общественным вещателем».



Это не первый случай, когда правящая партия применяет крайне неприемлемые приемы в своей избирательной кампании и подстрекает к насилию в отношении определенных групп. В сентябре правящая партия также потребовала от вещателей размещать предвыборную рекламу, в которой неправительственные организации представлены в крайне неэтичном и несправедливом контексте. За отказ транслировать рекламу Комиссия по коммуникациям и суд несправедливо оштрафовали критически настроенных вещателей.



Мы выражаем солидарность с вещателями, которые, несмотря на ожидаемые солидные финансовые санкции, не транслируют дискриминационные видеоролики, и призываем «Грузинскую мечту» воздержаться от манипулирования трагедией украинского народа в политических и избирательных целях, а также от использования рекламы неэтичного содержания.



Мы также призываем Комиссию по коммуникациям принять во внимание напряженность контекста и своим собственным решением, с одной стороны, не препятствовать функционированию вещательных компаний, а с другой стороны, не продвигать и не становиться инструментом пропаганды правящей команды», — говорится в заявлении.



Напомним, грузинские оппозиционные телеканалы отказываются транслировать предвыборные видеоролики «Мечты». Formula TV, Mtavari Arkhi и TV Pirveli опубликовали совместное заявление в связи с предвыборными баннерами «Грузинской мечты».



В заявлении сообщается, что партия власти продолжает спекулировать трагедией украинского народа в целях своей политической кампании и требует от оппозиционных телеканалов транслировать «аморальные баннеры» на рекламных щитах улиц города.



Источник: SOVA

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