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В Тбилиси вспоминают жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года
07.10.2024 15:53
В Тбилиси вспоминают жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Граждане приносят к Синагоне цветы.
Со дня нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибло более 1 200 человек, 250 были взяты в плен, прошел год. Сообщается, что на данный момент в плену остаются до 100 человек, хотя предположительно, многих из них уже нет в живых.
ХАМАС был объявлен террористической организацией рядом стран по всему миру, включая Соединенные Штаты и Европейский союз.
В ответ на это нападение Израиль объявил войну ХАМАС и начал широкомасштабные боевые действия в Секторе Газа, контролируемом этим радикальным исламистским палестинским движением.
По данным палестинской стороны, за год погибло почти 42 000 человек. Сотни тысяч покинули свои дома. Гражданское население Сектора Газа столкнулось с гуманитарной катастрофой.
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