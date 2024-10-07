

В Тбилиси вспоминают жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года

07.10.2024 15:53





В Тбилиси вспоминают жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Граждане приносят к Синагоне цветы.



Со дня нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибло более 1 200 человек, 250 были взяты в плен, прошел год. Сообщается, что на данный момент в плену остаются до 100 человек, хотя предположительно, многих из них уже нет в живых.



ХАМАС был объявлен террористической организацией рядом стран по всему миру, включая Соединенные Штаты и Европейский союз.



В ответ на это нападение Израиль объявил войну ХАМАС и начал широкомасштабные боевые действия в Секторе Газа, контролируемом этим радикальным исламистским палестинским движением.



По данным палестинской стороны, за год погибло почти 42 000 человек. Сотни тысяч покинули свои дома. Гражданское население Сектора Газа столкнулось с гуманитарной катастрофой.



Источник: SOVA

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