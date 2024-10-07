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17-й день голодовки: Афган Садыгов не может самостоятельно передвигаться


07.10.2024   16:34


Как сообщила жена Афгана Садыгова Севиндж Садыгова, на 17-й день голодовки азербайджанский журналист больше не может передвигаться самостоятельно.

«Его состояние очень плохое. Сегодня 17-й день его голодовки. Все это результат 242-дневной голодовки во время последнего ареста в Азербайджане. Он не в состоянии голодать, но говорит, что если в государстве не работает закон и выполняются только политические заказы, то другого пути у него нет. Вот почему он продолжает голодовку.

Афгану помогают передвигаться, потому что он больше не может ходить самостоятельно. Его здоровье подорвано», — сказала Netgazeti Севиндж Садыгова.

Кроме того, жена задержанного журналиста заявила, что ей приходят сообщения с угрозами в адрес детей.

«Мне пишут, что если я продолжу говорить обо всем этом, моим детям отрежут головы. Они пишут мне такие письма. Они бандиты. Мне, конечно, очень страшно, но я не знаю, что еще мне делать. Мой муж очень болен, он почти умирает», — говорит Севиндж Садыгова.

Афган Садыгов, азербайджанский журналист, арестованный в Тбилиси 3 августа, с 21 сентября ведет голодовку в СИЗО Тбилиси.

Напомним, 3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину.


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