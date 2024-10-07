

Трансферная стоимость футболиста Зурико Давиташвили выросла до 5 млн евро

07.10.2024 16:55





Трансферная стоимость грузинского футболиста Зурико Давиташвили («Сент-Этьен», Франция) выросла согласно данным Transfermarkt. По обновленным данным, его стоимость выросла с 3 до 5 миллионов евро.



Что касается других игроков сборной Грузии, то на данный момент самым дорогим грузинским игроком является Хвича Кварацхелия с 80 миллионами евро, Георгий Мамардашвили - самый дорогой вратарь в мире с 45 миллионами евро, за ним следует Георгий Микутадзе с 20 миллионами. евро.



Вот нынешняя десятка самых дорогих грузинских футболистов:



Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро;

Георгий Мамардашвили – 45 миллионов евро;

Георгий Микутадзе – 20 миллионов евро;

Отар Китеишвили – 5 миллионов евро;

Зурико Давиташвили – 5 миллионов евро;

Георгий Кочорашвили – 2,5 миллиона евро;

Георгий Чакветадзе – 2,5 миллиона евро;

Георгий Гочолеишвили – 2,5 миллиона евро;

Буде Зивзивадзе – 1,8 миллиона евро;

Отар Какабадзе — 1,5 миллиона евро.





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