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Трансферная стоимость футболиста Зурико Давиташвили выросла до 5 млн евро
07.10.2024 16:55
Трансферная стоимость грузинского футболиста Зурико Давиташвили («Сент-Этьен», Франция) выросла согласно данным Transfermarkt. По обновленным данным, его стоимость выросла с 3 до 5 миллионов евро.
Что касается других игроков сборной Грузии, то на данный момент самым дорогим грузинским игроком является Хвича Кварацхелия с 80 миллионами евро, Георгий Мамардашвили - самый дорогой вратарь в мире с 45 миллионами евро, за ним следует Георгий Микутадзе с 20 миллионами. евро.
Вот нынешняя десятка самых дорогих грузинских футболистов:
Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро;
Георгий Мамардашвили – 45 миллионов евро;
Георгий Микутадзе – 20 миллионов евро;
Отар Китеишвили – 5 миллионов евро;
Зурико Давиташвили – 5 миллионов евро;
Георгий Кочорашвили – 2,5 миллиона евро;
Георгий Чакветадзе – 2,5 миллиона евро;
Георгий Гочолеишвили – 2,5 миллиона евро;
Буде Зивзивадзе – 1,8 миллиона евро;
Отар Какабадзе — 1,5 миллиона евро.
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