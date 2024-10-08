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В Тбилиси начались тестовые запуски новой канатной дороги над Сололаки
08.10.2024 16:10
Уже сейчас можно наблюдать кабинки, курсирующие от площади Свободы к Сололакскому хребту, хотя пока они не перевозят пассажиров.
Детали. Нижняя станция канатной дороги расположена на крыше отеля Paragraph на площади Свободы. Планируется, что канатка соединит Paragraph с еще одним отелем сети и гольф-клубом на горе Табори. Окончание их строительства запланировано на конец 2024 года.
Канатка фирмы Doppelmayer будет перевозить 34 кабины вместимостью до восьми человек. Время в пути составит всего шесть минут.
Paper Kartuli связалась с отелем Paragraph. Нам сообщили, что дата запуска канатной дороги для пассажиров пока неизвестна — как и то, будет ли она обслуживать всех посетителей или только гостей отелей сети Paragraph и гольф-клуба.
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