

В Тбилиси начались тестовые запуски новой канатной дороги над Сололаки

08.10.2024 16:10





Уже сейчас можно наблюдать кабинки, курсирующие от площади Свободы к Сололакскому хребту, хотя пока они не перевозят пассажиров.



Детали. Нижняя станция канатной дороги расположена на крыше отеля Paragraph на площади Свободы. Планируется, что канатка соединит Paragraph с еще одним отелем сети и гольф-клубом на горе Табори. Окончание их строительства запланировано на конец 2024 года.



Канатка фирмы Doppelmayer будет перевозить 34 кабины вместимостью до восьми человек. Время в пути составит всего шесть минут.



Paper Kartuli связалась с отелем Paragraph. Нам сообщили, что дата запуска канатной дороги для пассажиров пока неизвестна — как и то, будет ли она обслуживать всех посетителей или только гостей отелей сети Paragraph и гольф-клуба.





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