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Уникальная рукопись Иоане-Зосиме будет доставлена в Тбилиси завтра
09.10.2024 10:53
Уникальная рукопись Иоане-Зосиме, купленная Бидзиной Иванишвили и его семьей, будет доставлена в Тбилиси завтра в 09:30. Сокровищница будет передана в дар государству.
Бидзина Иванишвили купил уникальную рукопись на аукционе Christie’s за миллион фунтов 11 июня.
На аукционе была представлена грузинская рукопись из коллекции Синайской горы (V-VII вв.) на арамейском и грузинском языках. Часть текста была скопирована монахом Иоане-Зосиме и ее цена составляла 1 000 000 – 1 500 000 фунтов стерлингов. Это один из важнейших фрагментов, составленных на арамейском языке христианской Палестины. Западно-арамейский диалект использовался мелькианской христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Он сохранился лишь в нескольких надписях, палимпсестах (рукописи, страницы которых были промыты и повторно использованы в качестве письменного материала) и рукописях. Рукопись содержит древнейшие тексты Евангелий на ближайшем диалекте арамейского языка — диалекте Иисуса.
Палимпсест был скопирован известным каллиграфом, писателем, переводчиком и переплетчиком, монахом Иоане-Зосиме. Он написан грузинским текстом и хранился в монастыре Святой Екатерины X века на Синае.
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