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Марш «Грузия выбирает Евросоюз» пройдет в Тбилиси на 20 октября


09.10.2024   14:36


Гражданские организации планируют провести в столице марш в поддержку курса на европейскую интеграцию Грузии.

Сбор желающих принять участие в акции будет в четырех локациях, откуда граждане двинутся на площадь Свободы. Марш стартует в 17:00 от:

▪️ Площади Республики;
▪️ Площади Героев;
▪️ Площади Арагвели, 300;
▪️ Площади Марджанишвили.

«Грузия, которая не упустит исторический шанс. Грузия, которая выбирает единство и развитие. Грузия, которая не предаст предков и будущие поколения. Грузия, которая выбирает Евросоюз и светлое будущее», — сказано в анонсе.


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