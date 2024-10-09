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Марш «Грузия выбирает Евросоюз» пройдет в Тбилиси на 20 октября
09.10.2024 14:36
Гражданские организации планируют провести в столице марш в поддержку курса на европейскую интеграцию Грузии.
Сбор желающих принять участие в акции будет в четырех локациях, откуда граждане двинутся на площадь Свободы. Марш стартует в 17:00 от:
▪️ Площади Республики;
▪️ Площади Героев;
▪️ Площади Арагвели, 300;
▪️ Площади Марджанишвили.
«Грузия, которая не упустит исторический шанс. Грузия, которая выбирает единство и развитие. Грузия, которая не предаст предков и будущие поколения. Грузия, которая выбирает Евросоюз и светлое будущее», — сказано в анонсе.
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