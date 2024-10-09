

НПО призывают Спецследственную службу обнародовать информацию о расследовании случаев разгона акций протеста

09.10.2024 17:03





Организации гражданского общества призывают Специальную следственную службу Грузии обнародовать информацию о расследовании дел, связанных с разгоном демонстраций против закона об «иностранных агентах» в апреле и мае 2024 года. В организациях заявляют, что «вредная практика» незаконных задержаний мирных демонстрантов сотрудниками правоохранительных органов по мотивам охраны общественного порядка в прошлом и «неэффективные расследования» Специальной следственной службы и прокуратуры по ним вызывают сомнения в том, что «территориальные группы», о создании которых недавно объявило МВД, возможно, «снова предстанут перед нами как механизм нейтрализации неугодных властям лиц».



В совместном заявлении неправительственных организаций говорится, что в апреле-мае 2024 года на акциях против российского закона был выявлен ряд фактов неправомерного обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов. Согласно заявлению, правоохранители избивали присутствовавших на митинге лиц, в том числе женщин, детей, журналистов и оппозиционных политиков, и вели себя особенно агрессивно при задержаниях.



Выявлены факты ненадлежащего обращения во время задержания. «Следует отметить, что применение силы полицией, в основном, носило форму возмездия и не было связано с предотвращением противоправного сопротивления или правонарушений. В ряде случаев представители правоохранительных органов применяли настолько жестокие методы чрезмерной силы, что нескольким задержанным, в зависимости от тяжести полученных травм, пришлось лечиться в медицинском учреждении и делать неотложные операции», — говорится в заявлении, согласно которому, народный защитник заявил, что более половины задержанных на акциях лиц (более 200 человек) указывают на ненадлежащее обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов, что также подтверждается информацией Сети организаций гражданского общества.



В заявлении также говорится, что, несмотря на призыв ОГО и народного защитника Грузии к Специальной следственной службе расследовать упомянутые случаи, ни служба, ни прокуратура не обнародовали никакой информации о выявлении и обвинении любого возможного лица, совершившего преступление.



По итогам расследования информации об задержании правоохранителей не распространяется. Также неизвестно, были ли приостановлены полномочия какого-либо сотрудника правоохранительных органов в ходе расследования.



В организациях заявляют, что «расследование, проводимое службой по уголовным делам, связанным с акциями протеста 7-9 марта 2023 года и апреля-мая 2024 года, исходя из доступной общественности на данном этапе информации, можно оценить как формальное и фиктивное с точки зрения результатов». Они также отмечают, что «ведомство не чувствует ответственности перед общественностью за расследование описанных выше событий и не предоставляет ей точной информации о ходе расследования».



Подписавшие организации считают, что неэффективность расследования Специальной следственной службой нарушений прав человека в ходе разгона акций в апреле-мае 2024 года напрямую связана, в том числе, с обеспечением безопасности в день выборов. «Все лица, участвующие в выборах, включая кандидатов, сотрудников избирательных комиссий и избирателей, должны быть уверены, что в результате своего участия они не станут объектом угроз или запугивания», — говорится в заявлении.



В этом контексте в заявлении упоминается приказ МВД о создании «территориальных групп», целью которых будет выявление и предотвращение нарушений закона во время выборов.



«Поскольку, согласно приказу, среди лиц, участвующих в этом процессе, будут сотрудники ведомства, отвечающего за проведение операций по управлению акциями протеста, крайне важно, чтобы включенные в них люди сами не были правонарушителями», — заявляют организации и выражают обеспокоенность по поводу вовлечения в процесс главы Департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, против которого США ввели сакнции.



Организации гражданского общества призывают Специальную следственную службу:



предоставить общественности надлежащую информацию о расследовании преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов в ходе акций протеста против российского закона в апреле-мае 2024 года;

информировать общественность, проводились ли в рамках текущего расследования допросы высокопоставленных чиновников МВД, в том числе начальника Департамента по особым поручениям и его заместителя.

Заявление подписали Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр социальной справедливости, Партнерство по правам человека, «Права Грузия», «Международная прозрачность — Грузия», «Демократическая инициатива Грузии» и Институт исследований демократии.





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