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Андрей Демченко покидает пост главного тренера батумского «Динамо»
09.10.2024 21:14
По решению совета директоров батумского «Динамо» Андрей Демченко покинет пост главного тренера команды из-за неудовлетворительных спортивных результатов, показанных в футбольном сезоне 2024 года. Об этом говорится в сообщении батумского клуба.
«Мы благодарим господина Андрея за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему успехов в тренерской карьере», - говорится в сообщении батумского «Динамо».
После 28 туров действующий чемпион батумское «Динамо» идет на четвертом месте с 42 очками и отстает от зоны евротурниров на 13 очков.
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