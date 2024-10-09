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Андрей Демченко покидает пост главного тренера батумского «Динамо»


09.10.2024   21:14


По решению совета директоров батумского «Динамо» Андрей Демченко покинет пост главного тренера команды из-за неудовлетворительных спортивных результатов, показанных в футбольном сезоне 2024 года. Об этом говорится в сообщении батумского клуба.

«Мы благодарим господина Андрея за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему успехов в тренерской карьере», - говорится в сообщении батумского «Динамо».

После 28 туров действующий чемпион батумское «Динамо» идет на четвертом месте с 42 очками и отстает от зоны евротурниров на 13 очков.


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