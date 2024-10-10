

Осужденные женщины устроили показ созданной ими одежды

10.10.2024 13:13





Осужденные женщины создали модели одежды и аксессуары ручной работы по собственному дизайну и сами представили их публике и членам жюри вместе с профессиональными моделями.



По информации Минюста, заключенные обучались изготовлению одежды и украшений в рамках «Программы дизайна моды» в исправительном учреждении №5, которую бесплатно осуществили «Академия BDC» и организация «Общество женщин-лидеров». Показ прошел при поддержке данных организаций и при содействии Министерства юстиции.



Женщины-заключенные получили возможность впервые представить свои работы в июне этого года на Международной неделе моды в Венеции, где они представили модели, украшенные различными аксессуарами, в том числе кожей и войлоком. Сегодня осужденные женщины предложили публике новую коллекцию.



На выставке была организована выставка-продажа продукции магазина «Ре-маркет», изготовленной заключенными различных пенитенциарных учреждений. Посетители также могли приобрести представленную на выставке одежду и аксессуары. Сумма, полученная от продажи, представляет собой доход осужденных.



Финал мероприятия получился особенно эмоциональным. По окончании показа стало известно, что одна из осужденных участниц была освобождена из заключения на основании закона «Об амнистии».







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