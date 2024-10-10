

Опрос выявил раннее влияние закона об «иностранных агентах» на гражданское общество

10.10.2024 13:40





Форум гражданского общества Восточного партнерства с 30 июля по 2 сентября провел опрос 53 организаций гражданского общества с целью оценить влияние закона об «иностранных агентах» на сектор гражданского общества Грузии. По результатам опроса, последствия закона уже затронули в разной степени 70% респондентов.



Как показывает исследование, это влияние отразилось на организациях и их сотрудниках, в отношении которых имеют место онлайн-угрозы и преследования, осуществляется более пристальный контроль со стороны власти. Также возросла административная нагрузка, негативная информация в СМИ в отношении организаций, а также офлайн-угрозы и преследования, включая словесные и физические угрозы, вывешивание плакатов и телефонные звонки представителям организаций и их родственникам.





Закон об «иностранных агентах» обязывает организации, которые получают более 20% своего финансирования из иностранных источников, официально регистрироваться в качестве иностранных агентов, как «организации, проводящие интересы иностранного государства». С самого начала многие организации заявили, что не будут регистрироваться. Срок регистрации истек в начале сентября, и то, что Министерство юстиции оштрафует организации, а затем «заставит» их зарегистрироваться, — лишь вопрос времени. Поскольку сначала проверяются и публикуются документы зарегистрированных организаций, и только после этого Министерство юстиции начнет штрафовать организации за несоблюдение закона, есть надежда, что до выборов этого не произойдет.



Отмечая, что уклонение от регистрации или подача неполной декларации может повлечь за собой повторные штрафы в размере до 25 тысяч лари, в документе делается вывод, что «статус имеет дискриминационный и стигматизирующий эффект и может привести к самоцензуре». В исследовании также отмечается, что закон подвергся резкой критике за ограничение работы активистов и независимых голосов в организациях гражданского общества, а также возможностей гражданского общества.



Однако в исследовании также говорится, что большинство респондентов не рассматривают возможность регистрации в качестве иностранного агента в специальном реестре, даже если правящая партия останется у власти после октябрьских выборов.



Опрос также показал, что 75% респондентов запросили финансовую поддержку, включая финансирование для покрытия расходов, связанных с невыполнением обязательств. Кроме того, 62% подчеркнули необходимость правовой поддержки, включая бесплатную юридическую помощь от местных юристов, а 57% подчеркнули необходимость адвокации по вопросам политики, с заинтересованными сторонами, в том числе с ЕС и международным сообществом.



«Существенная зависимость от международного финансирования делает ОГО очень уязвимыми перед законом об иностранных агентах», — говорится в исследовании.



В целом, почти все из 53 респондентов (94 процента) подтвердили, что получают более 20% своего финансирования от международных доноров и поэтому считают, что закон об иностранных агентах окажет на них «сильное влияние» «из-за его крайне стигматизирующего эффекта, непропорционального механизма исполнения санкций и требований тяжелой административной и мониторинговой отчетности».



Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





