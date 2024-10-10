

Кризис тротуаров в Батуми — пешеходов вытеснили на проезжую часть

10.10.2024 20:11





В Батуми трудно найти улицу, где тротуар был бы не занят автомобилями припаркованными с нарушением правил, столиками из близлежащего кафе или конструкциями установленными строительными компаниями.



Из-за нехватки парковочных мест в городе водители часто паркуют свои машины прямо на тротуарах. Это вынуждает пешеходов и людей передвигающихся в коляске пользоваться проезжей частью, что очень опасно в условиях интенсивного автомобильного движения.



Глава неправительственной организации «Изменения для равных прав» Тома Какабадзе передвигается в коляске.



Мы встретились с ним на улице Горгасли и вместе прошли небольшой участок улицы до перекрестка Хайдара Абашидзе. Из-за припаркованных на тротуаре машин несколько участков тротуара были полностью заблокированы, поэтому нам пришлось перебраться на проезжую часть. Тома говорит, что в Батуми это обычная ситуация:



«Мы забыли про тротуары. В летний сезон люди в инвалидных колясках фактически пользуются проезжей частью. Это очень опасно — приходится проезжать между машинами, иногда нас не видят во время движения. У моих друзей, да и у меня тоже, было несколько случаев, было когда при переходе, на нас наезжала машина, на зебре не было видимости. Во многих случаях бордюр тротуара такой высокий, что мы не можем ни подняться, ни спуститься. Из-за этих проблем коляска часто выводит из строя.



Здесь я вообще не смог проехать, тротуар полностью перекрыт. Для того, что бы перейти на другую сторону, приходится проезжать сотни метров, а иногда даже километр, в жару или дождь. Но дело в том, что и там ты можешь столкнуться с той же ситуацией », — говорит Тома.



Активисты с ограниченными возможностями здоровья годами борются за адаптированную среду и доступность общественных пространств. Некоторые активисты работают с теми кто блокирует тротуары. Например, члены инициативной группы «Учитывай меня» ходят по улицам Батуми и пытаются объяснить водителям, какие трудности те создают людям с ОВЗ и гражданам неправильно паркуя автомобили. Некоторые активисты обсуждают эту проблему с представителями властей, но кризис тротуаров в городе усугубляется.



«Эти проблемы усугубляются из года в год, и мы не видим путей их решения. Об этом постоянно говорят на всех уровнях, будь то просто встречи, встречи на высшем уровне, очные встречи, встречи в консультативных советах, городских советах… везде одно и то же, все в курсе.



10-12 лет назад иностранные и местные эксперты предупреждали представителей муниципальных органов, что произойдет этот хаос — паралич улиц и тротуаров из-за таких застроек. Однако это не было изучено и ни кто их мнение не учел. Немецкое правительство через различные фонды, помогало нам в разработке проектов, проведении исследований и т.д. Однако эти проекты не увидели света, поэтому сегодня мы оказались в такой ситуации.



Необходима политика планирования, причем на долгосрочную перспективу – в какой ситуации мы окажемся, через 10 лет? Решим ли мы эту проблему? И с чего нам начать уже сегодня», — говорит Тома Какабадзе.



Нино Чхаидзе — мать двоих маленьких детей. Она говорит, что каждый вечер выводит детей на прогулку в парк или на бульвар, однако вынуждена переходить с детской коляской на проезжую часть, ведь тротуар заблокирован.



«Нет возможности пройти с коляской, мне часто приходится переходить с ребенком на проезжую часть, а это опасно для жизни, как моей, так и моих детей. Передвигаться в этом городе, как с ребенком в коляске, так и без коляски, становится все сложней — припаркованные на тротуарах машины, а также ресторанный сектор, как с разрешением на установку столов, так и без него, на самом деле создают серьезный дискомфорт для горожан.



В городе очень много зданий, в которых нет мест для парковки, много автомобилей, для которых нет парковочных мест… Эти проблемы должны быть решены, в первую очередь. Гражданам, которые пусть даже вынуждены парковаться на тротуаре, нужно принять во внимание колясочников, а также людей передвигающихся с детскими колясками. Пешеходы должны оставаться на тротуаре, а не переходить на проезжую часть», — говорит она.



Режиссер и активист Шота Гуджабидзе связывает проблему блокированных тротуаров с хаотичным развитием города. Он говорит, что денежные выгоды, получаемые местным правительством от бизнеса, затмевают необходимость адекватного регулирования и надзора. Ради этих денег приносятся в жертву городские общественные пространства.



«Очевидно, что первая причина — это неправильное развитие, преступное развитие, которое не может иметь другого результата. Когда сносят одноэтажный дом, в котором проживала одна семья, (не говоря уже о том, что он имел историческую и культурную ценность), и строите на этом месте корпус, куда заселяется 100 семей, у которых есть как минимум 50 машин, где им подковывать эти машины.



Здесь, если понаблюдать, квартал блокируют 10 машин. Вот так все и происходит. Сейчас на месте, где мы стоим, было именно такое одноэтажное здание. Другой дом семьи Манелишвили чудом спасся, и ценой своего героизма семья из последних сил пытается его сохранить.



Проекты т.н. Зонального совета [хочу прямо сказать, что это преступная организация и с 2011 года она вышла за рамки закона. У нас есть много исследований и подтверждающих документов и жалоб]… Так вот, этот Зональный совет как раз и губит Батуми, а кое-кто при этом делает деньги за счет нашего города.



Когда проект был представлен, по проекту уже было понятно, что, например, что здание на сто квартир, имеет только пять парковочных мест.



Очевидно, этого было недостаточно. И мы точно знали, что даже этих пяти парковок не будет, потому что они продадут эту территорию по коммерческой цене и заработаю гораздо больше денег, чем получили бы от парковочного места. Это обычная история», — говорит Шота Гуджабидзе.



Ирма Дидманидзе водительница с десятилетним стажем. Она говорит, что купила машину два года назад, специально выбирала самую маленькую. Однако поиск места для парковки все равно занимает у нее немало времени. «Иногда в поисках места для парковки мне приходится проехать километр», — говорит она.



«Мэрия не учитывает этих проблем, если при строительстве они каждый миллиметр высчитывают, то почему никто не учитывает парковку? Все водители единогласны во мнении, что эта проблема стоит очень остро, а также проблема пробок. Мы требуем, чтобы в Мэрии Батуми учитывали проблемы водителей и занялись их решением», — говорит Ирма.



Граждане считают, что, местные органы власти прежде всего, должны переосмыслить свои приоритеты и понять, каковы долгосрочные преимущества хорошо регулируемой городской среды. Это включает в себя обеспечение соблюдения существующих правил, а в некоторых случаях даже их пересмотр, чтобы городская инфраструктура учитывала потребности граждан, а не только бизнес интересы.



«Мы [из наших налогов] платим этим людям [чиновникам], для того, что бы они решали эти проблемы. Если вы решили занять эту должность, то извольте отвечать на эти вызовы. Это не должно решаться на персональном уровне, должна существовать государственная политика, должна существовать региональная политика, городская политика. Так что бы любой мэр, или очередной новый руководитель, шаг за шагом следовал этой политике и правильно ее реализовывал.



Ресторан, который пытается вести экономическую деятельность и выставлять столы на улице для получения большей прибыли, должен учитывать потребности людей, которые пользуются колясками. Конечно, и равнодушию муниципальных служб тоже не должно быть места», — говорит Тома Какабадзе.



«В старом Батуми творится ужас. И туристических местах, где территория просто оккупирована, и там где строители устанавливают ограждения, утверждая что эта территория якобы их собственность и они имеют на это право. Да у них право, но не на то, что делают они. Очевидно, что это происходит по сговору с властями.



Тротуар для всех, он не может никому принадлежать. Устанавливать на нем что-то, тем более тяжелую железную конструкцию и дополнительную торговую площадь это прямое преступление. Это значит, что туда должна прийти надзорная служба мэрии, должен быть выписан штраф, а тротуар приведен в исходное состояние.



Если этого не происходит, значит существуют какая-то сделка…



На второй месяц и далее, штраф должен быть увеличен, и настолько, чтобы в конце концов строителю было невыгодно блокировать тротуар. Если конструкция так и не снесена, возникают определенные подозрения. , Они могут оправдывать это тем, что это связано с экономикой и развитием, но все это сказки», — говорит Шота Гуджабидзе.



Как Мэрия Батуми планирует решать эту проблему? — Мэрия Батуми уже много лет не отвечает на этот вопрос.



«У нас ответа на этот вопрос в данное время. Если что-то изменится, мы вам напишем», — сообщили нам в Мэрии Батуми.



Источник: «Батумелеби»

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