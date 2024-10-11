

Сборная Грузии сыграет матч отборочного этапа Лиги наций против Украины

11.10.2024 10:42





11 октября национальная сборная Грузии проведет третий матч группового этапа Лиги наций сезона 2024/25 против Украины в польском городе Познань. Игра начнется в 22:45.



Положение в группе B1 Лиги наций:



В Познани встретятся команды с разным текущим положением. Сборная Сергея Реброва, находящаяся в кризисе, но обладающая талантом, и команда Вилли Саньоля, находящаяся на подъеме после успешного выступления на Евро-2024. После болезненного поражения в первом туре Евро-2024 от Румынии (0:3) команда Реброва так и не смогла оправиться. Она не вышла из группы на Евро-2024 и плохо начала новый сезон Лиги наций, проиграв Албании (1:2) и Чехии (2:3).



Сборная Грузии, напротив, завоевала сердца болельщиков своей красивой игрой на чемпионате Европы. После успешного турнира команда Саньоля продолжила победную серию в Лиге Наций, обыграв Чехию (4:1) и Албанию (1:0). После двух туров Грузия лидирует в таблице группы B1 с 6 очками. Украина, без очков, занимает последнее место.



Грузинские болельщики:



Капитан сборной Грузии и польского клуба «Краковия» Отар Какабадзе надеется, что стадион в Познани будет заполнен, и ожидает увидеть на трибунах много грузинских болельщиков. По предварительной информации, на стадионе будет как минимум 6000 болельщиков с грузинскими флагами.







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