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Турист из Чехии пропал в горах на западе Грузии
11.10.2024 14:10
Турист из Чехии пропал в окрестностях озера Тобаварчхили в горах на западе Грузии, близкие продолжают его поиски уже почти две недели. Информацию в Facebook распространило англоязычное сообщество о пешеходном туризме (Trekking in the Caucasus).
По их данным, Станислав Кочис планировал добраться из села Скури Цаленджихского муниципалитета до Хаиши в Местийском районе.
28 сентября его видели в убежище Кирнахона. О последующем местонахождении Кочиса ничего неизвестно.
Близкие просят о помощи всех, кто может располагать какой-либо информацией о судьбе молодого мужчины.
«Если кто-то посещал район озер Тобаварчхили в конце сентября или начале октября (или знает кого-то, кто был там в это время) и встречал его – любая дополнительная информация о его местонахождении или планируемом маршруте, которая могла бы помочь определить его местонахождение, была бы очень полезна», — говорится в сообщении в соцсети.
Авторы публикации не уточнили, подключены ли к поискам полиция и спасатели.
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