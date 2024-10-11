|
|
|
В Тбилиси проведут благотворительный забег в помощь больницам в Украине
11.10.2024 14:14
В Тбилиси 13 октября проведут благотворительный забег «Run for Light», чтобы собрать деньги на генераторы и другое оборудование для украинских больниц.
Мероприятие в грузинской столице – часть глобальной кампании. Вместе с Тбилиси забеги «Run for Light» состоятся еще в 10 европейских городах.
«Вместе мы соберем необходимые средства на генераторы для поддержки украинских больниц, расширения прав и возможностей медицинских работников, особенно тех, кто ухаживает за уязвимыми детьми во время отключений электроэнергии, вызванных продолжающейся войной», — говорится в сообщении украинских активистов в Грузии в Facebook.
Взнос за участие – 12 евро. Предварительно необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте волонтерского Lotus Foundation.
Участники тбилисского забега стартуют в 16:00 с улицы Тактакишвили в районе Ваке. Финиш будет через 5 км, на улице Мцхетской.
«Приглашаем всех присоединиться к инициативе и поддержать нас. 100% средств пойдут на покупку генераторов», — пишут организаторы.
Новости - Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна