

В Тбилиси проведут благотворительный забег в помощь больницам в Украине

11.10.2024 14:14





В Тбилиси 13 октября проведут благотворительный забег «Run for Light», чтобы собрать деньги на генераторы и другое оборудование для украинских больниц.



Мероприятие в грузинской столице – часть глобальной кампании. Вместе с Тбилиси забеги «Run for Light» состоятся еще в 10 европейских городах.



«Вместе мы соберем необходимые средства на генераторы для поддержки украинских больниц, расширения прав и возможностей медицинских работников, особенно тех, кто ухаживает за уязвимыми детьми во время отключений электроэнергии, вызванных продолжающейся войной», — говорится в сообщении украинских активистов в Грузии в Facebook.



Взнос за участие – 12 евро. Предварительно необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте волонтерского Lotus Foundation.



Участники тбилисского забега стартуют в 16:00 с улицы Тактакишвили в районе Ваке. Финиш будет через 5 км, на улице Мцхетской.



«Приглашаем всех присоединиться к инициативе и поддержать нас. 100% средств пойдут на покупку генераторов», — пишут организаторы.



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