

Грузия завоевала 12 медалей на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди слабовидящих спортсменов

11.10.2024 18:19





Сегодня в Астане, столице Казахстана, завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди слабовидящих спортсменов.



На счету сборной Грузии двенадцать медалей во всех движениях. Грузинский параспортсмен Мириан Огнадзе стал обладателем четырех золотых медалей и установил новый мировой рекорд по результатам выступления в дисциплине «жим лежа» (213 кг).



На том же турнире Заза Мартиашвили завоевал одну золотую и три бронзовые медали, а Георгий Майсурадзе – три серебряные и бронзовую медали.







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