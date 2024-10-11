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Грузия завоевала 12 медалей на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди слабовидящих спортсменов


11.10.2024   18:19


Сегодня в Астане, столице Казахстана, завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди слабовидящих спортсменов.

На счету сборной Грузии двенадцать медалей во всех движениях. Грузинский параспортсмен Мириан Огнадзе стал обладателем четырех золотых медалей и установил новый мировой рекорд по результатам выступления в дисциплине «жим лежа» (213 кг).

На том же турнире Заза Мартиашвили завоевал одну золотую и три бронзовые медали, а Георгий Майсурадзе – три серебряные и бронзовую медали.


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