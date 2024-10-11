

В Ташкенте показали фильм о братьях Арвеладзе

11.10.2024 21:36









На вышеназванном мероприятии в Ташкенте присутствовали также режиссер картины Гоги Торадзе и автор этих строк, наш приезд в столицу Узбекистана стал возможен благодаря поддержке «Фонда братьев Арвеладзе», за что мы выражаем им благодарность.



Показ фильма в Ташкенте имел особое значение, т.к. с июня 2017 года по конец 2020 года Шота Арвеладзе являлся главным тренером «Пахтакора», его брат-близнец Арчил работал в администрации клуба. Они оставили заметный след в истории ведущей команды Узбекистана и пользуются особым уваженим в этой стране.



До начала показа Г.Торадзе сказал: «Сбор материалов о карьере братьев Арвеладзе я начал вместе известным режиссером Джумбером Эбралидзе (1933-2018) в конце 1990-х годов, когда братья успешно играли в европейских клубах и в сборной Грузии, футболисты предоставили мне интересные видеоматериалы, в разные годы я побывал в Турции, Нидерландах, ФРГ,где выступали Шота, Арчил и Резо, записал интервью нескольких звезд европейского футбола, в создании фильма в 2020 году помощь оказала Ассоциация спортивных журналистов Грузии во главе с Михаилом Абаишвили.»



В сентябре 2020 года картина была представлена Миланскому кинофестивалю спортивных фильмов, который проводится под эгидой Международного Олимпийского Комитета и под девизом «Спорт в кино и телевидении». В 2020 году на Миланском форуме в разных номинациях были представлены более 630 лент из 123 стран, картина «Трио грузинского футбола» участвовала в номинации «Футбол в кино и телевидении». «Успех картины –это не только мой успех, но и успех грузинского футбола и признание особой роли братьев Арвеладзе - ведь никогда ранее нигде трое братьев одновременно не играли за национальную сборную той или иной страны»,- сказал Торадзе.



Премьера ленты в Грузии прошла в июле 2021 года в Тбилиси с участием братьев Арвеладзе.



О фильме «Трио грузинского футбола»



В кинокартине рассказывается об игре братьев Арвеладзе в «Динамо»Тбилиси, в клубах Турции, Нидерландов,ФРГ, Шотландии, Испании , приводится интервью легендарного грузинского футболиста Давида Кипиани(1951-2001) режиссеру картины в конце 1990-х годов, а также часть интервью 1995 года Сулеймана Демиреля ( тогда Демирель был президентом Турции-прим.автора) после одного из матчей «Трабзонспор» с участием братьев-близнецов Арвеладзе. В картине показаны эпизоды из воспоминаний братьев, рассказы их отца Юстине и матери Тамар, приводятся кадры о встрече Р.Арвеладзе с Мишелем Платини в Тбилиси в 2015 году- тогдашний президент УЕФА прибыл на финал Суперкубка УЕФА («Барселона»- «Севилья»). В картине показаны кадры визита в Ташкент (1 мая 2018 года) президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и церемонии его встречи с политической и бизнес-элитой Узбекистана, во время которой Эрдоган пригласил на сцену Шоту и Арчила Арвеладзе и рассказал об их вкладе в развитие футбола. Показаны кадры прощального матча Шоты «Сборная друзей Арвеладзе»( Звезды Мира) со сборной Грузии в Тбилиси в 2008 году. В фильме рассказывается о работе благотворительного «Фонда братьев Арвеладзе» по развитию детского футбола в Грузии и осуществлению социальных проектов.



Фильмы Торадзе



За 42 года деятельности в кино Георгий Торадзе создал 49 телевизионных, документальных, художественно- документальных, короткометражных и художественных фильмов, из них 18 посвящены спортивной тематике: это документальные картины «Комментатор»(1981 год, о легендарном комментаторе Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., о выдающемся футболисте Александре Чивадзе), «Грузинский футбол»(2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о знаменитом тренере Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), фильм «Олимпийский чемпион»( 2020-2021, о Геле Кеташвили, единственном грузинском футболисте-Чемпионе Олимпиады), "Триумф" (2022 год, о блестящей победе баскетболистов тбилисского "Динамо" над мадридским "Реалом" в финале Кубка Европейских чемпионов в 1962 году), «Снайпер» ( 2018 год, о легендарной Нино Салуквадзе- Олимпийской чемпионке по стрельбе из пистолета, шестикратной чемпионке мира и четырехкратной чемпионке Европы), художественно –документальные фильмы «Сохуми -Тбилиси- Сидней» (2024 год, посвящен жизни легендарного легкоатлета Виктора Санеева (1945-2022)- трехкратного чемпиона Олимпийских Игр, лучшего спортсмена Грузии 20-века среди мужчин), «Лери» (2024, посвящен Олимпийскому чемпиону 1992 года, пятикратному чемпиону мира и четырехкратному чемпиону Европы Лери Хабелову - президенту НОКГ Грузии с конца 2012 года по сегодняшний день) и другие.



В последние 12 лет несколько фильмов Г.Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте,Милане, Сиднее и Буэнос-Айресе.





Тенгиз Пачкория из Ташкента, специально для «

11 октября 2024 года в Ташкенте, в вип-зале стадиона фк «Пахтакор» , состоялся показ телевизионного документального фильма "Трио грузинского футбола», посвященного жизни и карьере Шота, Арчила и Резо Арвеладзе и ставшего лауреатом Миланского международного кинофестиваля спортивных фильмов ( ноябрь 2020 года ). Фильм создан в 2020 году грузинским кинорежиссером, лауреатом нескольких международных кинофестивалей Гоги Торадзе(с 2023 года он является вице-президентом Национальной Киноакадемии Грузии). Показ фильма был организован руководством фк «Пахтакор» Ташкент, в мероприятии приняли участие Генеральный директор самой титулованной команды Узбекистана Дмитрий Адисман, директор фк «Пахтакор» по вопросам инфраструктуры Аваз Муталов, тренеры футбольной Академии команды, сотрудники фк «Пахтакор», журналисты, молодые спортсмены, советник –посланник посольства Грузии в Узбекистане Ираклий Кванчахадзе.На вышеназванном мероприятии в Ташкенте присутствовали также режиссер картины Гоги Торадзе и автор этих строк, наш приезд в столицу Узбекистана стал возможен благодаря поддержке «Фонда братьев Арвеладзе», за что мы выражаем им благодарность.Показ фильма в Ташкенте имел особое значение, т.к. с июня 2017 года по конец 2020 года Шота Арвеладзе являлся главным тренером «Пахтакора», его брат-близнец Арчил работал в администрации клуба. Они оставили заметный след в истории ведущей команды Узбекистана и пользуются особым уваженим в этой стране.До начала показа Г.Торадзе сказал: «Сбор материалов о карьере братьев Арвеладзе я начал вместе известным режиссером Джумбером Эбралидзе (1933-2018) в конце 1990-х годов, когда братья успешно играли в европейских клубах и в сборной Грузии, футболисты предоставили мне интересные видеоматериалы, в разные годы я побывал в Турции, Нидерландах, ФРГ,где выступали Шота, Арчил и Резо, записал интервью нескольких звезд европейского футбола, в создании фильма в 2020 году помощь оказала Ассоциация спортивных журналистов Грузии во главе с Михаилом Абаишвили.»В сентябре 2020 года картина была представлена Миланскому кинофестивалю спортивных фильмов, который проводится под эгидой Международного Олимпийского Комитета и под девизом «Спорт в кино и телевидении». В 2020 году на Миланском форуме в разных номинациях были представлены более 630 лент из 123 стран, картина «Трио грузинского футбола» участвовала в номинации «Футбол в кино и телевидении». «Успех картины –это не только мой успех, но и успех грузинского футбола и признание особой роли братьев Арвеладзе - ведь никогда ранее нигде трое братьев одновременно не играли за национальную сборную той или иной страны»,- сказал Торадзе.Премьера ленты в Грузии прошла в июле 2021 года в Тбилиси с участием братьев Арвеладзе.В кинокартине рассказывается об игре братьев Арвеладзе в «Динамо»Тбилиси, в клубах Турции, Нидерландов,ФРГ, Шотландии, Испании , приводится интервью легендарного грузинского футболиста Давида Кипиани(1951-2001) режиссеру картины в конце 1990-х годов, а также часть интервью 1995 года Сулеймана Демиреля ( тогда Демирель был президентом Турции-прим.автора) после одного из матчей «Трабзонспор» с участием братьев-близнецов Арвеладзе. В картине показаны эпизоды из воспоминаний братьев, рассказы их отца Юстине и матери Тамар, приводятся кадры о встрече Р.Арвеладзе с Мишелем Платини в Тбилиси в 2015 году- тогдашний президент УЕФА прибыл на финал Суперкубка УЕФА («Барселона»- «Севилья»). В картине показаны кадры визита в Ташкент (1 мая 2018 года) президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган и церемонии его встречи с политической и бизнес-элитой Узбекистана, во время которой Эрдоган пригласил на сцену Шоту и Арчила Арвеладзе и рассказал об их вкладе в развитие футбола. Показаны кадры прощального матча Шоты «Сборная друзей Арвеладзе»( Звезды Мира) со сборной Грузии в Тбилиси в 2008 году. В фильме рассказывается о работе благотворительного «Фонда братьев Арвеладзе» по развитию детского футбола в Грузии и осуществлению социальных проектов.За 42 года деятельности в кино Георгий Торадзе создал 49 телевизионных, документальных, художественно- документальных, короткометражных и художественных фильмов, из них 18 посвящены спортивной тематике: это документальные картины «Комментатор»(1981 год, о легендарном комментаторе Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., о выдающемся футболисте Александре Чивадзе), «Грузинский футбол»(2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о знаменитом тренере Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), фильм «Олимпийский чемпион»( 2020-2021, о Геле Кеташвили, единственном грузинском футболисте-Чемпионе Олимпиады), "Триумф" (2022 год, о блестящей победе баскетболистов тбилисского "Динамо" над мадридским "Реалом" в финале Кубка Европейских чемпионов в 1962 году), «Снайпер» ( 2018 год, о легендарной Нино Салуквадзе- Олимпийской чемпионке по стрельбе из пистолета, шестикратной чемпионке мира и четырехкратной чемпионке Европы), художественно –документальные фильмы «Сохуми -Тбилиси- Сидней» (2024 год, посвящен жизни легендарного легкоатлета Виктора Санеева (1945-2022)- трехкратного чемпиона Олимпийских Игр, лучшего спортсмена Грузии 20-века среди мужчин), «Лери» (2024, посвящен Олимпийскому чемпиону 1992 года, пятикратному чемпиону мира и четырехкратному чемпиону Европы Лери Хабелову - президенту НОКГ Грузии с конца 2012 года по сегодняшний день) и другие.В последние 12 лет несколько фильмов Г.Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте,Милане, Сиднее и Буэнос-Айресе.Тенгиз Пачкория из Ташкента, специально для « Грузия Online





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