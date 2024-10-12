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Сборная Грузии проиграла Украине в розыгрыше Лиги наций УЕФА
12.10.2024 10:44
В Лиге наций УЕФА сборная Грузии встречалась с Украиной и проиграла со счетом 0:1. Гол забил Михаил Мудрик.
В начале матча на познанском стадионе возникла проблема с освещением, и матч был временно приостановлен.
В параллельной встрече Чехия выиграла у Албании со счетом 2:0. После 3 тура сборная Грузии вновь находится на первом месте в группе с 6 очками и обгоняет чехов (6) по дополнительным показателям.
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