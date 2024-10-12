

Сборная Грузии проиграла Украине в розыгрыше Лиги наций УЕФА

12.10.2024 10:44





В Лиге наций УЕФА сборная Грузии встречалась с Украиной и проиграла со счетом 0:1. Гол забил Михаил Мудрик.



В начале матча на познанском стадионе возникла проблема с освещением, и матч был временно приостановлен.



В параллельной встрече Чехия выиграла у Албании со счетом 2:0. После 3 тура сборная Грузии вновь находится на первом месте в группе с 6 очками и обгоняет чехов (6) по дополнительным показателям.





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