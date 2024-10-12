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В 2022-2023 годах в Грузии на проживание остались 73,7 тысяч граждан России
12.10.2024 17:34
В 2022-2023 годах в Грузии на проживание остались 73,7 тысяч граждан России. Статистику миграции публикует IDFI на основе данных Национальной службы статистики.
По имеющимся данным, за последние 10 лет (2014-2023 годы) эмигрировали 815 608 граждан Грузии, а в страну вернулись на 265 000 меньше - 550 919 граждан Грузии. Из них в 2022-2023 годах эмигрировали 264,3 тыс. человек, в страну вернулись лишь 146,3 тыс. человек. 118 тысяч остались в эмиграции.
На этом фоне в 2022-2023 годах в Грузию приехали жить 114,9 тысяч граждан России, а страну покинули лишь 41,3 тысячи. 73,7 тыс. остались жить в Грузии.
Из 163 480 граждан Грузии, эмигрировавших в 2023 году, 70% (114 438) — моложе 30 лет, в том числе 43% (70 003) — дети до 15 лет.
По данным ООН, в 2020 году в изгнании проживало 861 077 человек, родившихся в Грузии. Учитывая текущую динамику, в 2024 году их число увеличится до миллиона.
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