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Сборная Грузии по футболу сегодня встретится с Албанией
14.10.2024 10:46
Сборная Грузии по футболу сегодня проведет матч четвертого тура Лиги наций против сборной Албании. Встреча на стадионе имени Михаила Месхи начнется в 20:00.
Напомним, в выездном матче сборная Грузии победила команду Албании со счетом – 1:0.
Как известно, соперниками сборной Грузии в группе В1 Лиги наций УЕФА являются сборные Чехии, Албании и Украины. На данный момент сборная Грузии имеет в группе 6 очков. У команды Чехии также 6 очков. У Албании и Украины по 3 очка.
14 октября на площади Первой Республики при организации мэрии Тбилиси и Федерации футбола Грузии будет установлен большой экран для болельщиков и состоится публичный показ футбольного матча Грузия-Албания.
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