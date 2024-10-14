

Вилли Саньоль: Мы плохо начали игру с Украиной - надеюсь, во встрече с Албанией ситуация исправится

14.10.2024 11:27





Мы плохо начали игру с Украиной, и это стало одной из причин неудачи. Надеюсь, во встрече с Албанией ситуация исправится, - заявил на пресс-конференции тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль.



По его словам, тактические изменения на данном этапе не важны – главное лучше начать матч с Албанией и выполнить поставленные задачи.



«Мы плохо начали игру с Украиной, и это стало одной из причин неудачи. Надеюсь, во встрече с Албанией ситуация исправится.



Кого я поставлю на место Кочорашвили и изменю ли свою тактику? Я это уже решил, но это вы увидите завтра. Мы могли и выиграть матч с Украиной, а тактические изменения для меня на данном этапе не важны. Главное – лучше начать матч с Албанией и выполнить поставленные задачи.



Мы та же команда, которая добилась успеха на Евро-2024. Необходимо сохранить наши ценности, дисциплину и продолжить двигаться вперед», - заявил Вилли Саньоль.



Для справки, завтра, 14 октября, в 20:00 на стадионе им. М. Месхи в Тбилиси сборная Грузии по футболу встретится со сборной Албании.



В то же время на площади Первой Республики для болельщиков будет установлен большой экран и состоится публичный показ футбольного матча Грузия-Албания.





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