|
|
|
Георгий Кочорашвили стал самым дорогим игроком клуба «Леванте»
14.10.2024 17:14
Немецкое трансферное агентство Transfermarkt.com представило обновленную трансферную стоимость игроков испанской Ла Лиги 2. В список включен Георгий Кочорашвили, игрок сборной Грузии и «Леванте», трансферная цена которого выросла.
Трансферная цена 25-летнего полузащитника на Transfermarkt составила 4 миллиона евро. С обновленными трансферными данными Кочорашвили стал самым дорогим игроком команды.
«Леванте» неплохо начал новый сезон — клуб занимает 4-е место с 15 очками после 9 туров. На счету грузинского футболиста в этом сезоне два забитых гола и две результативные передачи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна