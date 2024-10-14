

Георгий Кочорашвили стал самым дорогим игроком клуба «Леванте»

14.10.2024 17:14





Немецкое трансферное агентство Transfermarkt.com представило обновленную трансферную стоимость игроков испанской Ла Лиги 2. В список включен Георгий Кочорашвили, игрок сборной Грузии и «Леванте», трансферная цена которого выросла.



Трансферная цена 25-летнего полузащитника на Transfermarkt составила 4 миллиона евро. С обновленными трансферными данными Кочорашвили стал самым дорогим игроком команды.



«Леванте» неплохо начал новый сезон — клуб занимает 4-е место с 15 очками после 9 туров. На счету грузинского футболиста в этом сезоне два забитых гола и две результативные передачи.





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