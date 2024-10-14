Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Кочорашвили стал самым дорогим игроком клуба «Леванте»


14.10.2024   17:14


Немецкое трансферное агентство Transfermarkt.com представило обновленную трансферную стоимость игроков испанской Ла Лиги 2. В список включен Георгий Кочорашвили, игрок сборной Грузии и «Леванте», трансферная цена которого выросла.

Трансферная цена 25-летнего полузащитника на Transfermarkt составила 4 миллиона евро. С обновленными трансферными данными Кочорашвили стал самым дорогим игроком команды.

«Леванте» неплохо начал новый сезон — клуб занимает 4-е место с 15 очками после 9 туров. На счету грузинского футболиста в этом сезоне два забитых гола и две результативные передачи.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна