

Сборная Грузии проиграла Албании

14.10.2024 22:45





Сборная Грузии футболу принимала у себя Албанию в четвертом туре Лиги наций. Самая важная встреча завершилась победой албанцев – 1:0.



После 4 матчей команда Вилли Саньола, как и Чехия и Албания, имеет 6 очков и по-прежнему находится на первом месте в группе. Позже сегодня проведут встречу сборные Украины и Чехии. Следующий матч Лиги наций ждет сборную Грузии против Украины 16 ноября в Батуми.





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