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Молодежная сборная Грузии сыграет сегодня с Северной Македонией в матче отбора на Евро-2025


15.10.2024   11:09


15 октября сборная Грузии U-21 встретится в Кутаиси с Северной Македонией. Матч начнется в 20:00.

Это последний матч отборочного этапа Евро-2025, и в случае победы у молодёжной сборной Грузии будет шанс попасть на чемпионат Европы.

Швеция проиграла последний матч лидеру группы Нидерландам со счетом 0:3 и завершила отборочный турнир на втором месте с 17 очками. Молодёжная сборная Грузии находится на третьей позиции с 16 очками и в случае победы над балканцами сыграет в плей-офф чемпионата Европы.

Желающие посетить матч смогут приобрести билеты в день игры – кассы стадиона имени Рамаза Шенгелии будут открыты с 10:00 в день матча. Двери стадиона откроются за два часа до матча, в 18:00.


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