

Опубликован рейтинг университетов мира - где находятся грузинские вузы?

15.10.2024 11:39





Портал Timeshighereducation опубликовал рейтинг ведущих университетов мира 2025 года, в который вошли 1907 университетов в 108 странах и регионах.



Рейтинг основан на новой методологии WUR 3.0, которая оценивает учебное заведение по пяти направлениям: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, отрасль и международная перспектива.



В десятку лучших университетов мира вошли только американские и британские высшие учебные заведения. Семь из них — американские, три — британских.



Топ-10 выглядит так:



1. Оксфордский университет – Великобритания

2. Стэнфордский университет – США

3. Массачусетский университет – США

4. Гарвардский университет – США

5. Кембриджский университет – Великобритания

6. Принстонский университет – США

7. Калифорнийский технологический университет – США

8. Имперский колледж Лондона – Великобритания

9. Университет Беркли – США

10. Йельский университет – США



Что касается грузинских учебных заведений, в рейтинге также присутствуют Государственный университет Ильи, Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили и Технический университет Грузии. Университет Ильи размещается на 1200-1500 позициях, а ТГУ и ТУГ - оба на позициях 1501+ .



Данные вузов Грузии не изменились по сравнению с показателем 2024 года.





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