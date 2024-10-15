|
|
|
Опубликован рейтинг университетов мира - где находятся грузинские вузы?
15.10.2024 11:39
Портал Timeshighereducation опубликовал рейтинг ведущих университетов мира 2025 года, в который вошли 1907 университетов в 108 странах и регионах.
Рейтинг основан на новой методологии WUR 3.0, которая оценивает учебное заведение по пяти направлениям: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, отрасль и международная перспектива.
В десятку лучших университетов мира вошли только американские и британские высшие учебные заведения. Семь из них — американские, три — британских.
Топ-10 выглядит так:
1. Оксфордский университет – Великобритания
2. Стэнфордский университет – США
3. Массачусетский университет – США
4. Гарвардский университет – США
5. Кембриджский университет – Великобритания
6. Принстонский университет – США
7. Калифорнийский технологический университет – США
8. Имперский колледж Лондона – Великобритания
9. Университет Беркли – США
10. Йельский университет – США
Что касается грузинских учебных заведений, в рейтинге также присутствуют Государственный университет Ильи, Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили и Технический университет Грузии. Университет Ильи размещается на 1200-1500 позициях, а ТГУ и ТУГ - оба на позициях 1501+ .
Данные вузов Грузии не изменились по сравнению с показателем 2024 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна