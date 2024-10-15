

Два грузинских футболиста попали в рейтинг 100 лучших футболистов мира

15.10.2024 11:52





Британский журнал Fourfourtwo опубликовал рейтинг 100 лучших футболистов мира, в который вошли 2 грузинских спортсмена.



Журнал назвал футболистов сборной Грузии - Георгия Мамардашвили и Хвичу Кварацхелия - одними из лучших в мире.



В вышеуказанном рейтинге вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили занял 83-е место, а Хвича Кварацхелия - 30-е.



Журнал отмечает, что потенциал Мамардашвили подтверждается его переходом в «Ливерпуль». Авторы пишут, что действующий первый вратарь британского клуба Эллисон долгое время был одним из лучших вратарей не только «Ливерпуля», но и мира, а в следующем году у Мамардашвили появится возможность отобрать у бразильца первое место.



В то же время Fourfourtwo пишет и о Кварацхелия и отмечает, что после победы в чемпионате Италии трансферная цена игрока клуба "Наполи" снизилась, хотя Хвича на чемпионате Европы, прошедшем летом этого года, "показал миру, что из себя представляет".





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