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Два грузинских футболиста попали в рейтинг 100 лучших футболистов мира


15.10.2024   11:52


Британский журнал Fourfourtwo опубликовал рейтинг 100 лучших футболистов мира, в который вошли 2 грузинских спортсмена.

Журнал назвал футболистов сборной Грузии - Георгия Мамардашвили и Хвичу Кварацхелия - одними из лучших в мире.

В вышеуказанном рейтинге вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили занял 83-е место, а Хвича Кварацхелия - 30-е.

Журнал отмечает, что потенциал Мамардашвили подтверждается его переходом в «Ливерпуль». Авторы пишут, что действующий первый вратарь британского клуба Эллисон долгое время был одним из лучших вратарей не только «Ливерпуля», но и мира, а в следующем году у Мамардашвили появится возможность отобрать у бразильца первое место.

В то же время Fourfourtwo пишет и о Кварацхелия и отмечает, что после победы в чемпионате Италии трансферная цена игрока клуба "Наполи" снизилась, хотя Хвича на чемпионате Европы, прошедшем летом этого года, "показал миру, что из себя представляет".


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