

Опросы «Горби» пишутся за большим белым столом — экс-премьер Гахария

15.10.2024 15:30





Бывший премьер-министр и лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария утверждает, что рейтинги партий отраженные в исследованиях «Горби» пишутся под диктовку «Грузинской мечты». Такое мнение он озвучил в интервью «Палитраньюс».



— «Хотите, расскажу, какова степень достоверности «Горби»? Исследования «Горби» пишутся за большим белым столом. Такой круглый стол [показывает на стол в студии] есть и там, немного больше и белый. Да, так прямо рукой, по желанию. «Вот этой [партии] прибавь столько, этой убавь столько», — так и пишется рейтинг партий. Ничего другого нет. Какова их главная цель? Главное — этими исследованиями повлиять на настроение избирателей. В 2020 году была попытка, я сказал им, ну-ка бегите отсюда, уходите», — заявил Георгий Гахария.



В эфире телеканала «Формула» Гахария спросили, доверял ли он исследованиям «Горби», когда состоял в рядах «Грузинской мечты».



— «Исследования «Горби» всегда были специфическими. Приведу пример: когда я был премьер-министром, во время измерения персональных рейтингов, в одном случае, когда увидели, что мой рейтинг был намного выше, чем следующих лидеров «Мечты», они взяли и опубликовали средневзвешенный рейтинг лидера «Мечты». Были и такие случаи. Так что «Горби» — очень специфическая организация», — заявил экс-премьер.



Исследования «Горби» проводятся по заказу провластной телекомпании «Имеди». Согласно опубликованному 8 октября исследованию «Горби», рейтинг «Грузинской мечты» миллиардера Б.Иванишвили составляет 59.5%, а партия Георгия Гахария имеет рейтинг 3.8%.



По данным «Имеди», опрос общественного мнения проводился по всей стране методом личного интервью в период с 18 по 30 сентября, было опрошено более 1 700 человек, и погрешность составляет плюс-минус 3%.





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