

Издание Sova столкнулось с блокировкой доступа к своему сайту и хищением контента

15.10.2024 20:28









Редакция Sova призывает пользователей обратить внимание: в сети появился ресурс, маскирующийся под наше издание. Он находится по адресу sova.news. Это наш старый домен, который был аннулирован в результате сомнительных действий регистратора (в данный момент ведется юридический спор о правомочности действий регистратора). Сайт переехал на новый адрес



Сейчас, однако, выяснилось, что принадлежащий



В связи с этим от лица редакции Sova заявляем: сайт, расположенный по адресу sova.news, оказался в распоряжении российской пропагандистской машины и в настоящее время не имеет никакого отношения к деятельности ресурса. Наша официальная страница расположена по адресу



В данный момент мы готовим юридическую базу для реагирования на грубое нарушение международного права и присвоение интеллектуальной собственности с целью введения в заблуждение аудитории издания Sova. Издание Sova столкнулось с блокировкой доступа к своему сайту и хищением контента, что можно расценивать как дезинформацию читателей и препятствование нашей профессиональной деятельности. Есть также основания считать, что мы имеем дело с попыткой политического вмешательства в работу сайта.Редакция Sova призывает пользователей обратить внимание: в сети появился ресурс, маскирующийся под наше издание. Он находится по адресу sova.news. Это наш старый домен, который был аннулирован в результате сомнительных действий регистратора (в данный момент ведется юридический спор о правомочности действий регистратора). Сайт переехал на новый адрес sovanews.tv , и сегодня это единственный актуальный адрес издания.Сейчас, однако, выяснилось, что принадлежащий Sova домен был выкуплен «неизвестным лицом», а в сети по этому адресу появилась грубая подделка нашего ресурса с частично украденным контентом. Судя по новому наполнению сайта, использующего название принадлежащего нам юридического лица Sova.News, за манипуляциями вокруг ресурса стоит российская пропаганда, пытающаяся ввести в заблуждение нашу аудиторию.В связи с этим от лица редакции Sova заявляем: сайт, расположенный по адресу sova.news, оказался в распоряжении российской пропагандистской машины и в настоящее время не имеет никакого отношения к деятельности ресурса. Наша официальная страница расположена по адресу sovanews.tv и не имеет других адресов в интернете.В данный момент мы готовим юридическую базу для реагирования на грубое нарушение международного права и присвоение интеллектуальной собственности с целью введения в заблуждение аудитории издания Sova.





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