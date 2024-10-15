|
|
|
Издание Sova столкнулось с блокировкой доступа к своему сайту и хищением контента
15.10.2024 20:28
Издание Sova столкнулось с блокировкой доступа к своему сайту и хищением контента, что можно расценивать как дезинформацию читателей и препятствование нашей профессиональной деятельности. Есть также основания считать, что мы имеем дело с попыткой политического вмешательства в работу сайта.
Редакция Sova призывает пользователей обратить внимание: в сети появился ресурс, маскирующийся под наше издание. Он находится по адресу sova.news. Это наш старый домен, который был аннулирован в результате сомнительных действий регистратора (в данный момент ведется юридический спор о правомочности действий регистратора). Сайт переехал на новый адрес sovanews.tv, и сегодня это единственный актуальный адрес издания.
Сейчас, однако, выяснилось, что принадлежащий Sova домен был выкуплен «неизвестным лицом», а в сети по этому адресу появилась грубая подделка нашего ресурса с частично украденным контентом. Судя по новому наполнению сайта, использующего название принадлежащего нам юридического лица Sova.News, за манипуляциями вокруг ресурса стоит российская пропаганда, пытающаяся ввести в заблуждение нашу аудиторию.
В связи с этим от лица редакции Sova заявляем: сайт, расположенный по адресу sova.news, оказался в распоряжении российской пропагандистской машины и в настоящее время не имеет никакого отношения к деятельности ресурса. Наша официальная страница расположена по адресу sovanews.tv и не имеет других адресов в интернете.
В данный момент мы готовим юридическую базу для реагирования на грубое нарушение международного права и присвоение интеллектуальной собственности с целью введения в заблуждение аудитории издания Sova.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна