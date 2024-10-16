

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Албании за поведение болельщиков во время игры с Грузией

16.10.2024 12:42





Комиссия УЕФА по этике и дисциплине наказала Федерацию футбола Албании за поведение болельщиков.



«Комиссия по этике и дисциплине оштрафовала Федерацию футбола на 41 250 евро из-за инцидентов с албанскими болельщиками во время матчей Украина-Албания (7 сентября 2024 г.) и Албания-Грузия (10 сентября 2024 г.)», — говорится в заявлении УЕФА.



Во время встречи со сборной Грузии в Тиране албанские болельщики заблокировали лестницу к трибуне, предназначенной для грузинских болельщиков, за что федерацию оштрафовали на 18 тысяч евро.



Кроме того, Федерация футбола Албании заплатит грузинской стороне 4750 евро за бросание предметов с трибун и 12500 евро за свист во время исполнения гимна Грузии.







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