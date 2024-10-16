

SJC назвал незаконным отказ предоставить международную защиту Афгану Садыгову

16.10.2024 19:06





По оценке «Центра социальной справедливости» (SJC), отказ Департамента по вопросам миграции МВД Грузии предоставить международную защиту или гуманитарный статус азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, задержанному в Тбилиси, является «незаконным и неоправданным».



«Мы обжалуем это решение в суде от имени Афгана Садыгова. «Центр социальной справедливости» призывает суд предоставить журналисту международную защиту, тем самым предотвратив его экстрадицию в Азербайджан и реальные и очевидные риски политического преследования, пыток или бесчеловечного обращения», — указано в заявлении организации.



В нем также отмечается, что журналист, находящийся под экстрадиционным арестом, голодает в знак протеста уже 26 дней и его тяжелое состояние здоровья требует внимания. «Центр социальной справедливости» сообщает, что жена и дети Садыгова, проживающие Тбилиси регулярно получают сообщения с угрозами, подвергаются риску.



В заявлении подчеркивалось состояние здоровья Садыгова и отмечалось, что с 21 сентября, когда он начал голодовку, ситуация ухудшилась.



«На 18-й день голодания его перевели в медучреждение N18. Сегодня 26-й день голодовки журналиста, состояние его здоровья очень тяжелое. Ему трудно двигаться и говорить. При этом следует учитывать тот факт, что во время второго незаконного заключения в Азербайджане Афган Садыгов голодал 242 дня и его здоровье резко ухудшилось. Тогда журналист резко потерял вес, с 95 кг он снизился до 40 кг. Он передвигался в инвалидной коляске, и у него развились серьезные заболевания», — говорится в сообщении.



В заявлении «Центра социальной справедливости» говорится, что в условиях, когда существуют риски того, что Садыгов «станет жертвой пыток, бесчеловечного обращения, наказания и политического преследования» в Азербайджане, грузинское государство обязано обеспечить защиту его безопасности и неприкосновенности как лица.



«Несоблюдение, отказ предоставить ему международную защиту и экстрадиция в Азербайджан по существу противоречат обязательствам, принятым Грузией по международным договорам и соглашениям.



«Центр социальной справедливости» призывает Тбилисский городской суд должным образом оценить риски политического преследования и пыток или бесчеловечного обращения в отношении Афгана Садыгова в случае его возвращения в Азербайджан, а также предоставить ему международную защиту, которая позволит остановить процесс его экстрадиции в Азербайджан», — говорится в заявлении.



Кроме того, организация обратилась в Прокуратуру Грузии с просьбой не допускать экстрадицию Садыгова в Азербайджан, поскольку это нарушит обязательства, налагаемые Конвенцией и международным правом. Она также призывает изменить решение по экстрадиционному заключению журналиста и освободить Афгана Садыгова.



«Центра социальной справедливости» также заявляет о необходимости встречи генерального прокурора Грузии с женой Афгана Садыгова, а также с юристами организации, что бы он «лично получил от них информацию о состоянии здоровья Садыгова и преследованиях, которым он подвергся в Азербайджане».



Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа. В МВД Грузии заявили, что планируют передать журналиста властям Азербайджана. 4 августа Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции журналиста.



Примерно за две недели до ареста в Грузии Садыгову было отказано в отъезде в Турцию из Тбилисского международного аэропорта, и сотрудники Пограничного контроля сказали, что он может поехать только в Азербайджан.



По имеющимся данным, журналист проживает в Грузии с декабря прошлого года. Садыгов был арестован в Азербайджане в мае 2020 года по обвинению в вымогательстве. Позже он был приговорен к семи годам тюремного заключения, который в итоге был сокращен Верховным судом до четырех лет. Однако примерно через два года заключения он был освобожден по амнистии. Садыгов держал голодовку в азербайджанской тюрьме в течение 242 дней.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





