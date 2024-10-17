

В Грузии циркулирует старый коронавирус, риновирус и новый коронавирус - директор клиники Иашвили

17.10.2024 11:06





По информации медицинского директора Центральной детской больницы имени Иашвили Иванэ Чхаидзе, к этому времени одним из самых широко распространенных вирусов в стране является новый коронавирус, не отличающийся агрессивным течением.



Как заявил в бесебе с «Интерпрессньюс» Иванэ Чхаидзе, в настоящее время в Грузии, в основном, циркулируют старый коронавирус, новый коронавирус и риновирус.



Вместе с тем, он пояснил, что указанные вирусы, проходят при клинических признаках, характерных для простуды и, в основном, обусловлены течением острых респираторных инфекций легкой или средней формы.



«В настоящее время в Грузии циркулирует старый коронавирус, риновирус и новый коронавирус, на которые приходится значительная часть случаев, затем аденовирус и парагрипп, засвидетельствованных случаев которых довольно мало. Эти вирусы, проходят при клинических признаках, характерных для простуды и, в основном, обусловлены течением острых респираторных инфекций легкой или средней формы… Это может быть бронхит, изредка воспаление легких, как осложнение. Сейчас, когда кто-нибудь нуждается в помощи, в основном, направляются в первичное звено здравоохранения. С учетом тяжести состояния, именно они вовлечены в управление за состоянием. Когда в стране появится вирус гриппа, и количество случаев возрастет, акцент будет перенесен на стационарное звено. В это время необходимость госпитализации учащается. Пока нагрузка госпитального сектора соответствует состоянию на октябрь месяц, особого роста нет. Более того, та частота вирусных инфекций, которая сейчас есть в стране, сравнительно ниже с показателями, зафиксированными в предыдущие годы. В прошлом году было больше, чем в этом. Новый вариант коронавируса не характеризуется преимущественным воздействием на дыхательную систему, у него способности быстро поражать легкие, вызывать воспаление легких, или помещение пациента в клинику. Он не отличается агрессивным течением“,- отметил Чхаидзе.





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