

Бесплатная вакцинация от сезонного гриппа начнется 18 октября

17.10.2024 13:14





Бесплатная вакцинация от сезонного гриппа начнется 18 октября по всей Грузии.



На первом этапе вакцинации бесплатные прививки от гриппа предоставляются гражданам из группы риска, то есть пациентам со специфическими хроническими заболеваниями и людям старше 60 лет. Также на этом этапе будут вакцинированы бенефициары приютов для детей и пожилых людей; работники общеобразовательных учреждений; работники государственных служб и ведомств.



А с 4 ноября 2024 года любой гражданин старше 6 месяцев получит возможность бесплатно сделать прививку от сезонного гриппа.



«Вакциной будут обеспечены все медицинские учреждения, имеющие прививочный кабинет, а также все сельские амбулатории; Это примерно 107 семейных врачей, которые сегодня и завтра будут вводить вакцину и будут доступны для людей из группы высокого риска», — сообщили в Центре общественного здоровья Аджарии.



Нана Джинчарадзе, заведующая отделом инфекционного надзора и иммунопрофилактики Центра общественного здоровья Аджарии, объясняет, почему важна вакцинация от сезонного гриппа, в том числе для людей, которые думают, что уже переболели вирусом гриппа в этом сезоне:



«Вакцинация от сезонного гриппа важна, потому что антитела остаются в организме очень короткое время после передачи заболевания. То же самое и после прививки — максимальный срок — один год. Поэтому нам необходимо обновить иммунитет, сделать вакцину.



В последние годы мы всегда импортировали вакцину против циркулирующего вируса. Вирус может мутировать за указанный период, но основной компонент остается неизменным, поэтому какой бы новый серотип ни попал в страну, вакцина все равно помогает.



Также следует учитывать, что вакцинация от ковида больше не проводится, а вирус ковида все еще существует, и он все еще циркулирует», — говорит Нана Джинчарадзе.



Производителем четырехкомпонентной вакцины от сезонного гриппа является голландская компания Abbott.







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