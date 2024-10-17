

Открылось новое здание Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии

17.10.2024 21:29





Официально открылся Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе. Медицинский центр располагается по адресу Люблянская улица N70 в Дигоми.



По информации Минздрава Грузии, 11-этажное здание обустроено по современным стандартам. Клиника оснащена ультрасовременными лабораториями, плетизмографом, компьютерным томографом, УЗИ, радиологическим медицинским оборудованием, которое обслуживает квалифицированный медицинский персонал.



По данным ведомства, в будущем планируется оснастить его новейшим магнитно-резонансным оборудованием. Новая инфекционная больница рассчитана на 83 койки. К клинике в новом здании пристроено отделение неотложной помощи. Пациенты имеют возможность провести все необходимые и обязательные анализы на месте. Всего в клинике работают 352 сотрудника. Название клиники было изменено в 2024 году после смерти генерального директора, профессора Тенгиза Церцвадзе, и ей было присвоено имя Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе.



Тбилисская инфекционная больница была основана в 1953 году. В 1989 году в Тбилисской инфекционной больнице было создано отделение СПИДа, заведующим которым был назначен Тенгиз Церцвадзе. В 2001 году клинике было присвоено название «Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии», генеральным директором которого стал Тенгиз Церцвадзе. Он возглавлял это учреждение до конца своей жизни.



В церемонии открытия нового здания Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе участие принял и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.







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