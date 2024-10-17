

Сборная Грузии (U21) встретится с Хорватией в плей-офф Евро-2025

17.10.2024 21:46





Сборная Грузии до 21 года встретится с Хорватией в плей-офф Евро-2025 — жеребьевка прошла в офисе УЕФА в Ньоне, Швейцария.



Команда Рамаза Сванадзе заняла второе место в отборочном цикле чемпионата Европы среди юношей до 21 года и добилась исторического результата — у команды есть шанс выступить в финальном турнире второй раз подряд.



В первом случае наша команда выступала в качестве хозяев Евро-2023. Из отборочного цикла команда пока не завоевала путёвку для участия в финальном этапе.



Сборная Грузии проведет двухматчевые встречи плей-офф с 14 по 19 ноября. Команда Рамаза Сванадзе первый матч проведет дома, а второй – на выезде.



Команды-победители из оставшихся трех пар в конечном итоге определят, кто сыграет в финальной стадии Евро-2025, который пройдет в Словакии с 11 по 28 июня.



На данный момент на финальный этап вышли: Дания, Англия (чемпион), Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия (принимающая сторона), Словения, Испания, Украина.







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