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Группа «Мгзавреби» отменила концерт на открытии парка в Згвисубани


18.10.2024   10:43


Известная музыкальная группа «Мгзавреби» отменила организованный мэрией Тбилиси концерт, который должен был состояться на открытии парка в Згвисубани (один из районов Тбилиси).

"Мы обращаемся к нашим поклонникам, концерт отменяется. Будущее Грузии - в Европе", - говорится в информации.

20 октября в Тбилиси планируется провести проевропейский марш.

Мэрия Тбилиси в ответ распространила заявление, в котором отмечается, что 20 октября концерта группы «Мгзавреби» на открытии парка в Згвисубани не состоится.

В заявлении мэрии вызывает сожаление, «что «Мгзавреби» не смогли выдержать буллинга, устроенного против них представителями либерального фашизма».

Кроме того, в мэрии поясняют, что концерт, посвященный открытию парка, все же состоится и приглашают граждан на мероприятие.


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