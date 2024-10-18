

Группа «Мгзавреби» отменила концерт на открытии парка в Згвисубани

18.10.2024 10:43





Известная музыкальная группа «Мгзавреби» отменила организованный мэрией Тбилиси концерт, который должен был состояться на открытии парка в Згвисубани (один из районов Тбилиси).



"Мы обращаемся к нашим поклонникам, концерт отменяется. Будущее Грузии - в Европе", - говорится в информации.



20 октября в Тбилиси планируется провести проевропейский марш.



Мэрия Тбилиси в ответ распространила заявление, в котором отмечается, что 20 октября концерта группы «Мгзавреби» на открытии парка в Згвисубани не состоится.



В заявлении мэрии вызывает сожаление, «что «Мгзавреби» не смогли выдержать буллинга, устроенного против них представителями либерального фашизма».



Кроме того, в мэрии поясняют, что концерт, посвященный открытию парка, все же состоится и приглашают граждан на мероприятие.







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