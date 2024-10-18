

Бывший директор детского сада рассказала, как её уволили по политическим мотивам

18.10.2024 11:25





Ирина Какачиа, которую освободили от должности директора детского сада в Дарчели, связывает это событие со своими политическими взглядами.



В своем посте на Facebook, опубликованном 17 октября, Какачиа вспоминает, что в течение полутора лет она исполняла обязанности директора, пока ее предшественник был на больничном.



Что касается ее увольнения, Какачиа отмечает, что «первое подозрение возникло тогда, когда учащиеся первой публичной школы Дарчели поставили проевропейский перформанс на выпускном».



«Это видео быстро разлетелось по социальным сетям и вызвало восторг у всех. Ученики сделали это самостоятельно, без моего прямого участия как педагога, но я обрадовалась, так ли это? Да, обрадовалась, и не скрывала своей радости, потому что считаю, что молодые люди были правы, и перед нами стояло гордое поколение на Руставели, в то время как власти действительно приняли антигрузинский закон», — пишет Какачиа.



По ее словам, решение об увольнении было принято высокопоставленным лицом, управляющим штабом «Грузинской мечты» в селе Дарчели:



«Штаб «Грузинской мечты» в Дарчели возглавляет всем известный высокопоставленный чиновник! Он принимает все решения. Неприятие этого упомянутого чиновника ко мне стало причиной моего увольнения. Согласитесь, это чистейшая форма дискриминации по политическим мотивам!», — говорится в ее посте.





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