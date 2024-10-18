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В Кобулети установили вольеры для павлинов - когда закупят птиц, пока не известно
18.10.2024 11:55
Мэрия Кобулети установила железные вольеры в центральном парке перед выборами, где, по идее, они должны были выпустить павлинов, сообщает TV Pirveli.
Однако выяснилось, что у них вовсе нет павлинов и, вероятно, они не смогут их купить, так как в бюджете нет соответствующих средств.
Местные жители говорят, что это насмешка, поскольку у населения есть жизненно важные проблемы, а мэрия строит вольеры для павлинов.
"Когда в муниципалитете люди сталкиваются с множеством проблем — газификацией, проблемами с питьевой водой, развалившаяся инфраструктурой, в это время власть насмехается над людьми и строит вольеры для павлинов", — говорит местный житель.
Сколько времени потребуется, чтобы павлинов выпустили в вольеры, пока неизвестно, поскольку в мэрии говорят, что на данный момент деньги есть только на строительство клеток, а птиц купят позже.
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