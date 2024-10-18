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Георгий Чиабришвили назначен главным тренером батумского «Динамо»
18.10.2024 13:56
Георгий Чиабришвили назначен главным тренером батумского футбольного клуба «Динамо». Об этом буквально несколько минут назад сообщила официальная страница клуба в Facebook.
После ухода Андрея Демченко из команды батумское «Динамо» связывали с несколькими специалистами, и, судя по всему, клуб выбрал опытного грузинского тренера.
Георгий Чиабришвили начал свою самостоятельную тренерскую карьеру в Национальной лиге в сезоне 2011/2012 в Зестафони и в первый же год стал чемпионом Грузии. После этого тренировал «Сабуртало», занимал должность помощника тренера в сборной Грузии до 21 года, был главным тренером тбилисского «Локомотива» и тбилисского «Динамо». О Чиабришвили действительно можно сказать, что у него большой опыт, и сейчас 45-летний специалист готовится к новому вызову.
Что касается батумского «Динамо», то команда находится на 4-й позиции с 42 очками, за 8 туров до конца сезона.
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