

Георгий Чиабришвили назначен главным тренером батумского «Динамо»

18.10.2024 13:56





Георгий Чиабришвили назначен главным тренером батумского футбольного клуба «Динамо». Об этом буквально несколько минут назад сообщила официальная страница клуба в Facebook.



После ухода Андрея Демченко из команды батумское «Динамо» связывали с несколькими специалистами, и, судя по всему, клуб выбрал опытного грузинского тренера.



Георгий Чиабришвили начал свою самостоятельную тренерскую карьеру в Национальной лиге в сезоне 2011/2012 в Зестафони и в первый же год стал чемпионом Грузии. После этого тренировал «Сабуртало», занимал должность помощника тренера в сборной Грузии до 21 года, был главным тренером тбилисского «Локомотива» и тбилисского «Динамо». О Чиабришвили действительно можно сказать, что у него большой опыт, и сейчас 45-летний специалист готовится к новому вызову.



Что касается батумского «Динамо», то команда находится на 4-й позиции с 42 очками, за 8 туров до конца сезона.





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