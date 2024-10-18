

Трансферная цена грузинского защитника «Эмполи» выросла до 5 млн евро

18.10.2024 16:24





Трансферная цена Сабы Гогличидзе, 20-летнего защитника сборной Грузии и «Эмполи», на трансферном рынке значительно выросла с 300 тысяч евро до 5 миллионов евро.



В следующем туре Серии-А состоится интересное грузинское дерби, между собой встретятся «Эмполи» Гогличидзе и «Наполи» Хвичи Кварацхелия.



Напоминаем, что Хвича Кварацхелия на данный момент является самым дорогим грузинским футболистом. Его стоимость долгое время не менялась и составляет 80 миллионов евро.





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