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Трансферная цена грузинского защитника «Эмполи» выросла до 5 млн евро
18.10.2024 16:24
Трансферная цена Сабы Гогличидзе, 20-летнего защитника сборной Грузии и «Эмполи», на трансферном рынке значительно выросла с 300 тысяч евро до 5 миллионов евро.
В следующем туре Серии-А состоится интересное грузинское дерби, между собой встретятся «Эмполи» Гогличидзе и «Наполи» Хвичи Кварацхелия.
Напоминаем, что Хвича Кварацхелия на данный момент является самым дорогим грузинским футболистом. Его стоимость долгое время не менялась и составляет 80 миллионов евро.
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