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Каладзе открыл в Самтредиа новый футбольный центр имени Кахи Каладзе


19.10.2024   10:23


В рамках инфраструктурных проектов Федерации футбола Грузии в Самтредиа открыт футбольный центр имени Кахи Каладзе.

В рамках проекта в футбольном центре в Самтредиа обустроили два стандартных крытых поля с освещением и трибуной, рассчитанной на двести зрителей. Кроме того, было построено административное здание с раздевалками и административными помещениями.

Проект реализуется при финансировании программы FIFA FORWARD, программы УЕФА Hat Trick и Федерации футбола Грузии. Обслуживание инфраструктуры обеспечивает Федерация футбола Грузии. Местные детские футбольные школы и женские команды смогут пользоваться инфраструктурой бесплатно.

Помимо Самтредиа, аналогичные инфраструктурные проекты уже реализованы в Поти и пяти районах Тбилиси, включая Варкетили, Глдани, Диди Дигоми, Ваке и плато Нуцубидзе.


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