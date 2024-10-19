

Каладзе открыл в Самтредиа новый футбольный центр имени Кахи Каладзе

19.10.2024 10:23





В рамках инфраструктурных проектов Федерации футбола Грузии в Самтредиа открыт футбольный центр имени Кахи Каладзе.



В рамках проекта в футбольном центре в Самтредиа обустроили два стандартных крытых поля с освещением и трибуной, рассчитанной на двести зрителей. Кроме того, было построено административное здание с раздевалками и административными помещениями.



Проект реализуется при финансировании программы FIFA FORWARD, программы УЕФА Hat Trick и Федерации футбола Грузии. Обслуживание инфраструктуры обеспечивает Федерация футбола Грузии. Местные детские футбольные школы и женские команды смогут пользоваться инфраструктурой бесплатно.



Помимо Самтредиа, аналогичные инфраструктурные проекты уже реализованы в Поти и пяти районах Тбилиси, включая Варкетили, Глдани, Диди Дигоми, Ваке и плато Нуцубидзе.







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