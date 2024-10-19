

На исследователя «Лаборатории исследований советского прошлого» совершено нападение

19.10.2024 16:05





По заявлению менеджера проектов „Лаборатории исследований советского прошлого“ Георгия Канделаки, в Тбилиси было совершено нападение на исследователя организации Бадри Окуджава.



Как заявил в беседе с «Интерпрессньюс» Георгий Канделаки, нападение было совершено в районе Ваке, на пересечении улиц Мачавариани и Барнова.



По его словам, по факту произошедшего они уже обратились к правоохранителям.



Канделаки связывает произошедшее с политическими мотивами.



„На него напали неизвестные. Около 7-10 человек. Облили краской, избили и ушли. Бадри одновременно является и активистом, вне всякого сомнения это произошло по политическим мотивам“,- заявил он.





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