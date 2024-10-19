|
|
|
На исследователя «Лаборатории исследований советского прошлого» совершено нападение
19.10.2024 16:05
По заявлению менеджера проектов „Лаборатории исследований советского прошлого“ Георгия Канделаки, в Тбилиси было совершено нападение на исследователя организации Бадри Окуджава.
Как заявил в беседе с «Интерпрессньюс» Георгий Канделаки, нападение было совершено в районе Ваке, на пересечении улиц Мачавариани и Барнова.
По его словам, по факту произошедшего они уже обратились к правоохранителям.
Канделаки связывает произошедшее с политическими мотивами.
„На него напали неизвестные. Около 7-10 человек. Облили краской, избили и ушли. Бадри одновременно является и активистом, вне всякого сомнения это произошло по политическим мотивам“,- заявил он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна