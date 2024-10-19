

В регионах Грузии проводятся бесплатные онкологические обследования и информационные встречи

19.10.2024 17:20





20 октября Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии проводит в мэрии Озургети состоится информационная встречу в рамках общенациональной кампании по повышению осведомленности о вопросах скрининга рака. Информацию об этом распространяет «Федерация здравоохранения Грузии».



Параллельно со встречей мобильная бригада, состоящая из высококвалифицированного медицинского персонала Национального скринингового центра, в течение дня будет проводить скрининговые обследования в Детском лечебном центре Озургети (ул. Эристави, 22).



«Население сможет воспользоваться бесплатными скрининговыми исследованиями на рак молочной железы, шейки матки и толстой кишки, финансируемыми в рамках госпрограммы.



Аналогичные акции пройдут и в других регионах страны», — говорится в информации, распространенной «Федерацией здравоохранения Грузии».







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