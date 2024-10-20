

На площади Свободы проходит марш «Грузия выбирает Евросоюз»

20.10.2024 19:27





Участники марша «Грузия выбирает Евросоюз» присоединились к собравшимся на площади Свободы.



В частности, к маршу уже присоединились граждане, собравшиеся на площади Героев, площади Марджанишвили и площади Республики.



Заключительное мероприятие марша пройдет на площади Свободы. Также на площади Свободы запланирован концерт, в котором примут участие: группа «Квела», LOUDSPEAKERS, Ниаз Диасамидзе, «Гамоували мгомареоба», Бека Гочиашвили и Темурико Диасамидзе, Нино Катамадзе, группа «Инсайт» и Николоз Рачвели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





