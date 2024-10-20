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На площади Свободы проходит марш «Грузия выбирает Евросоюз»
20.10.2024 19:27
Участники марша «Грузия выбирает Евросоюз» присоединились к собравшимся на площади Свободы.
В частности, к маршу уже присоединились граждане, собравшиеся на площади Героев, площади Марджанишвили и площади Республики.
Заключительное мероприятие марша пройдет на площади Свободы. Также на площади Свободы запланирован концерт, в котором примут участие: группа «Квела», LOUDSPEAKERS, Ниаз Диасамидзе, «Гамоували мгомареоба», Бека Гочиашвили и Темурико Диасамидзе, Нино Катамадзе, группа «Инсайт» и Николоз Рачвели.
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