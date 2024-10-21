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Из-за непогоды в Поти остановлен учебный процесс в школах и детских садах


21.10.2024   11:09


Из-за непогоды в Поти был остановлен учебный процесс в школах и детских садах.

По сообщению мэрии Поти, в результате стихии затоплены дороги, что затрудняет работу учреждений.

«В связи с этим, работа дошкольных образовательных учреждений приостановлена ​​с 21 октября 2024 года до улучшения текущей ситуации», — говорится в заявлении мэрии Поти.


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