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Из-за непогоды в Поти остановлен учебный процесс в школах и детских садах
21.10.2024 11:09
Из-за непогоды в Поти был остановлен учебный процесс в школах и детских садах.
По сообщению мэрии Поти, в результате стихии затоплены дороги, что затрудняет работу учреждений.
«В связи с этим, работа дошкольных образовательных учреждений приостановлена с 21 октября 2024 года до улучшения текущей ситуации», — говорится в заявлении мэрии Поти.
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