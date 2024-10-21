Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси совершено нападение на женщину-трансгендера


21.10.2024   12:13


В Тбилиси в минувшее воскресенье вечером было совершено нападение на женщину-трансгендера, сообщает Mtavari.

Инцидент произошел в районе автовокзала в Ортачала. Мужчина, имя которого не называется, оскорбил Нату Таликишвили и ударил кирпичом по голове. В клинике было диагностировано сотрясение мозга.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Это второй известный случай нападений на трансгендеров в Грузии после принятия т.н. «анти-ЛГБТ пакета».

В сентябре, на следующий день после того, как парламент проголосовал за закон, запрещающий «ЛГБТ-пропаганду», в Тбилиси была убита популярная модель-трансгендер Кесария Абрамидзе. Обвиняемый по этому делу — ее близкий знакомый, который, по словам окружения, не мог смириться с тем, что «полюбил искусственную женщину»,

Правозащитники считают, что убийство стало проявлением трансфобии, которую подогрели дискуссии в последнее время в обществе на тему трансгендеров и принятие правящей партией гомофобного закона, который фактически объявляет ЛГБТ людьми второго сорта.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна