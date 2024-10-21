

В Тбилиси совершено нападение на женщину-трансгендера

21.10.2024 12:13





В Тбилиси в минувшее воскресенье вечером было совершено нападение на женщину-трансгендера, сообщает Mtavari.



Инцидент произошел в районе автовокзала в Ортачала. Мужчина, имя которого не называется, оскорбил Нату Таликишвили и ударил кирпичом по голове. В клинике было диагностировано сотрясение мозга.



Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.



Это второй известный случай нападений на трансгендеров в Грузии после принятия т.н. «анти-ЛГБТ пакета».



В сентябре, на следующий день после того, как парламент проголосовал за закон, запрещающий «ЛГБТ-пропаганду», в Тбилиси была убита популярная модель-трансгендер Кесария Абрамидзе. Обвиняемый по этому делу — ее близкий знакомый, который, по словам окружения, не мог смириться с тем, что «полюбил искусственную женщину»,



Правозащитники считают, что убийство стало проявлением трансфобии, которую подогрели дискуссии в последнее время в обществе на тему трансгендеров и принятие правящей партией гомофобного закона, который фактически объявляет ЛГБТ людьми второго сорта.



Источник: Новости - Грузия

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