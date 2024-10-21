

«К нам обратились десятки граждан, у которых отобрали удостоверение личности» — миссия «Мой голос»

21.10.2024 18:20





По словам представителя наблюдательной миссии «Мой голос» Лонды Толорая, одной из основных проблем в текущий предвыборный период является незаконный сбор и использование правящей партией персональных данных избирателей.



По ее словам, в руки правящей партии попадают персональные данные, которыми располагают только госорганы.



«Похоже, что госорганы передают данные об избирателях правящей партии, чтобы было легче управлять избирателями», — заявила Лонда Толорая.



Как указала глава миссии «Мой голос», грузинские медиа и оппозиционные партии ранее информировали о многочисленных фактах незаконной обработки или фальсификации персональных данных, а сама миссия неоднократно призывала Службу защиты персональных данных и Службу специальных расследований выполнить свои функции, однако, указанные ведомства не предприняли должного реагирования на их обращения.



«Миссия сих пор мы не услышала разъяснений по вопросу, была ли проведена проверка и расследование», — сказала Толорая.



По словам Лонды Толорая, проблемой также является конфискация удостоверений личности у избирателей, как указала Толорая, в коалицию с заявлениями об изъятии документов обратились десятки граждан.



«Несмотря на то, что СМИ и оппозиционные партии распространяют информацию об изъятии удостоверений личности путем угроз и шантажа и вовлечения в эти процессы правоохранительных органов и других государственных служащих, ответственные следственные органы — в частности, Специальная следственная служба и прокуратура — никаких заявлений по поводу данных фактов не делают.



«Невозможно что бы удостоверения личности отбирались для достижения благородных целей», — отметила Толорая, добавив, что существуют обоснованные подозрения, что целью конфискации удостоверений личности является воспрепятствование волеизъявлению на выборах, давление на волю избирателей и фальсификация выборов путем подкупа и участия в выборах других лиц с использованием конфискованных удостоверений личности.



«Всего эти 162 преступления (воспрепятствование осуществлению волеизъявления на выборах — находится в рамках ведомства Специальной следственной службы), 1641 (подкуп избирателей — подведомственно Прокуратуре) и 1644 (воздействие на волеизъявление избирателей — подведомственно Специальной следственной службе), являются преступлениями, подведомственными Специальной следственной службе и прокуратуре. Мы призываем оба следственных органа немедленно начать расследование и предоставить общественности информацию о проводимом расследовании. Информация, распространенная в СМИ, подтверждает, что данные факты носят масштабный характер.



До выборов осталась неделя, и бездействие следственных органов существенно наносит ущерб праву избирателей выразить свою истинную волю на выборах», — заявила Лонда Толорая.



По словам Лонды Толорая, Антикоррупционное бюро бездействует также, как и следственные органы.



Как заявила Толорая, несмотря на то, что прошло уже три недели, с тех пор как Антикоррупционное бюро призвали поинтересоваться финансированием и донорами правящей партии, которые получили миллионы лари от госзакупок, никаких объяснений или информации от Антикоррупционного бюро так и не поступило.



«Предвыборная агитация представителями правящей партии на мероприятиях, финансируемых из государственного бюджета, продолжается, что запрещено и является нарушением избирательного законодательства Грузии.



Также в избирательных комиссиях работают сотрудники городских советов, мэрий, сторонники «Грузинской мечты» и члены их семей, работающие в качестве некоммерческих юридических лиц [организации, которые по сути занимаются общественной деятельностью и в значительной степени финансируются из бюджета — прим, ред]», — заявила Лонда Толорая.



По ее словам, ведется активная кампания по дезинформации, в том числе в государственных службах, будто бы голосование электронным способом не является тайным, что является ложью.



«Распространение подобной лжи отвечает только интересам правящей партии и не имеет ничего общего с реальностью. Существующая процедура электронного голосования абсолютно обеспечивает тайну голосования. Поэтому я призываю вас свободно выражать свой выбор — в соответствии с вашей истинной волей», — заявила Лонда Толорая.





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