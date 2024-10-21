

GYLA: приказ министра МВД запрещает параллельное использование слезоточивого газа и водометов

21.10.2024 18:32





В ответ на заявление Министерства внутренних дел Грузии, в котором говорится, что в стране нет ни одного закона, который бы запрещал использование водометов и слезоточивого газа одновременно либо в параллельном режиме, публикует свое заявление Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), и призывает МВД обнародовать приказ министра внутренних дел №1002 и предоставить обществу информацию о том, была ли изменена норма, запрещающая правоохранительным органам одновременно или параллельно применять специальные средства, такие как водометы и слезоточивый газ.



*Оказалось у TV Pirveli вышел сюжет, к котором говорилось, что МВД подмешивал слезоточивый газ в водометы. В сюжете журналист отметил, что это незаконно.



Неправительственная организация GYLA прямо заявляет, что приказ министра МВД запрещает параллельное использование слезоточивого газа и водометов.



По оценке организации, информация о том, что действия МВД против демонстрантов были законными и пропорциональными, не соответствует действительности.



"Прежде всего, мы напоминаем МВД, что такой запрет содержится и в приказе министра внутренних дел №1002 (статья 9.1."ჟ"), который определяет руководство по поведению сотрудников МВД во время собраний и демонстраций. В соответствии с этим приказом, одновременное или параллельное использование водометов и слезоточивого газа в отношении участников акций запрещено. Европейский суд также ссылается на это в своём решении от 20 июня 2019 года по делу «Цаава и другие против Грузии» (параграф 147), подтверждая, что грузинское законодательство запрещает одновременное и параллельное использование этих средств.



Важно отметить, что этот приказ недоступен в публичном доступе на официальных ресурсах, и Ассоциация получила его от министерства в ходе мониторинга различных акций. Неизвестно, на чём основываются заявления МВД о том, что норма, запрещающая одновременное применение специальных средств, не существует. Если это так, то это означает, что МВД ухудшило инструкции по разгонам акций и изменило соответствующую норму", — отмечает организация.



Кроме того, по мнению GYLA, в заявлении МВД неправильно цитируется текст руководства Amnesty International с целью ввести общество в заблуждение:



"Согласно документу, в водометах могут быть использованы химические вещества и краска, однако в документе акцентируется внимание на негативных последствиях такой практики. Согласно руководству, «смешивание воды и химических веществ делает невозможным контроль за количеством раздражающего вещества и может иметь длительные последствия для человека».



Более того, руководство Amnesty International однозначно запрещает использование водометов с химическими веществами или краской", — разъясняет организация.





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