

Около 200 семей беженцев получили квартиры в Кутаиси

22.10.2024 11:09





Около 200 семей беженцев получили отремонтированные квартиры в недавно построенных домах на улице Шервашидзе в Кутаиси.



Жилой комплекс, соответствующий современным стандартам, состоит из пяти 16-этажных зданий, включающих 800 квартир.



С новосельем семьи беженцев поздравили министр по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Они осмотрели новые квартиры и ознакомились с условиями проживания на месте. Как отметил Михаил Сарджвеладзе, расселение семей беженцев является одним из приоритетов государства, и в связи с этим строительство жилых комплексов одновременно ведется в различных городах страны. Строительство жилого комплекса на улице Шервашидзе было осуществлено Фондом муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры.



По решению правительства Грузии осуществляется программа расселения беспрецедентного масштаба — в рамках проекта строительство ведется в пяти городах страны: Тбилиси, Боржоми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди. В общей сложности 13 000 семей беженцев получат жилплощадь.







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